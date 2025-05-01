Вони були "темною конячкою", – захисник збірної Польщі оцінив команду України перед матчем ЧС-2025

Захисник збірної Польщі з хокею Олаф Бізацький вважав Україну "темною конячкою" чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IA. Він виділив вміння команди якісно грати в обороні та атаці.

Слова хокеїста передає Суспільне Спорт.

"Вони були такою собі "темною конячкою" в групі, але добре грають в обороні та атаці. Мають вправних хокеїстів, зокрема з польської ліги. І дуже добре для них, що здобули очки проти британців та італійців, які все ж, мабуть, трішки сильніші за українців", – сказав Бізацький.

Нагадаємо, матч 4 туру ЧС-2025 між Україною та Польщею відбудеться сьогодні, 1 травня. Початок зустрічі – 16:00. Гра пройде на "Сепсі Арені" в місті Сфинту-Георге, Румунія.

Пряму трансляцію можна буде переглянути в ефірі "Суспільне Спорт" та на ютуб-каналі мовника. Також "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

У стартовому матчі "синьо-жовті" дали бій Великій Британії, але програли в серії булітів (3:4). У другому турі команда Дмитра Христича зіграла з Італією. Цього разу також справа дійшла до булітів, але перемогу здобула збірна України.

Третій поєдинок збірна України провела на чудовому рівні, розгромивши збірну Румунії (4:0).

Збірна Польщі за 3 зустрічі набрала 6 очок. "Кадра" розгромила Румунію (4:1) у першому турі, потім здобула три очки в дуелі з Японією (2:1), але пізніше поступилася італійцям (1:4).