Визначилась фаворитка матчу Світоліна – Сабаленка

У четвер, 1 травня, на турнірі WTA 1000 – Mutua Madrid Open українка Еліна Світоліна зіграє проти представниці Білорусі, першої ракетки світу Аріни Сабаленка.

Фавориткою матчу, за версією букмекерів, є суперниця української тенісистки.

Перемога Сабаленко – 1,53; Перемога Світоліної – 2,61.

Також букмекери вважають, що Сабаленко виграє у двох сетах.

Початок матчу о 22:30 за київським часом.

Для суперниць ця гра буде шостою в історії протистоянь – українка перемагала лише одного разу: 1:4.

Світоліна у чвертьфіналі за 53 хвилини розгромила японку Учидзіму (6:2, 6:1), а Сабаленко, не без скандалу, на двох тай-брейках здолала опір іншої українки Марти Костюк (7:6(4), 7:6(7).

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Еліна Світоліна, яка розпочинала турнір у ранзі 17 ракетки світу, в оновленому рейтингу посяде щонайменше 14 сходинку.