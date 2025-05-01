Чорноморець – Шахтар: де дивитися матч 27 туру УПЛ

Донецький Шахтар завітає до одеського Чорноморця у матчі 27 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у суботу, 3 травня, на стадіоні Чорноморця в Одесі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

В разі втрати очок Шахтар остаточно втратить шанси на чемпіонство. Також це станеться, якщо Динамо переможе Інгулець у своєму матчі. "Гірники" йдуть третіми та відстають від Динамо на 10 балів, а від Олександрії на 6. У минулому турі Шахтар розписав мирову з Динамо.

Чорноморець же бореться за виживання та йде на останньому місці в турнірній таблиці. Клуб також може втратити шанси врятуватися, якщо програє гру, а суперники – виграють.

Тоді єдиним шансом залишитися в еліті буде зона перехідних матчів, проте і зараз до неї 5 балів, які за 4 гри буде вкрай важко відіграти. Минулого тижня Чорноморець програв Руху.