Малиновський рішенням суддів здобув чергову перемогу

Поєдинок тривав усі 8 раундів.

Джерело - Чемпіон.

Під час вечора боксу в Києві українець Олег Малиновський провів поєдинок проти італійського боксера Вітторіо Паррінелло.

Поєдинок тривав усі 8 раундів.

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За підсумками судді одноголосним рішенням віддали перемогу Малиновському: 79:74, 80:72, 79:73.

Для 31-річного Малиновського це 25 перемога (без поразок) в професіоналах.

У головному поєдинку вечора інтернаціональний чемпіон за версією WBO в легкій вазі Денис Берінчик (11-0, 7 КО) проведе бій з мексиканцем Патріціо Лопесом Морено (26-3, 19 КО).