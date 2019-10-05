Дмитро Митрофанов здобув чергову свою перемогу серед професіоналів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 жовтня, у Києві відбувся вечір боксу, в рамках якого українські спортсмени провели свої поєдинки.

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29-річний український середньоваговик Дмитро Митрофанов (7-0-1, 5 КО) здобув перемогу над сербом Новаком Радулович (9-5-1, 4 КО) нокаутом у 4 раунді. Після чого супернику українцю знадобилась медична допомога.

Нагадаємо, Берінчик провів відкрите тренування перед захистом титулу.