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Я піду з боксу, якщо ми програємо Ломаченку - Лопес-старший

Вчора 22:25 441 0
Батько і тренер американця впевнений, що українець не протягне і п'яти раундів у ринзі з ними
Я піду з боксу, якщо ми програємо Ломаченку - Лопес-старший

Батько і тренер американського боксера Теофімо Лопеса (13-0, 11 КО) Теофімо Лопес-старший упевнений, що його син нокаутує Василя Ломаченка (13-1, 10 КО).

Повідомив батько боксера в інтерв'ю для тренера Джефа Мейвезера.

"Ломаченко говорив, що у нас повинен бути пояс. У нас буде титул і послухаємо, що він скаже на це. Ми об'єднаємо всі чотири пояси. Хто не готовий до бою з Ломаченком? Ви не сповна розуму. Думаю, це буде найлегший бій, який у нас був. Не бачу, щоб він пройшов чотири-п'ять раундів проти нас. Клянуся богом, я не бачу цього. Ми не програємо. Ми не програємо 56-57-кілограмовому боксеру. Ні. Я піду з боксу, якщо ми програємо цій малечі.

Якби ви тільки бачили, що Теофімо може робити - Ломаченко і поруч не стоїть. Може навіть краще Мейвезера. Не здивуюся, якщо Ломаченко злякається бою і спуститися в другу напівлегку вагу. Це буде божевілля", - сказав батько Лопеса.

Нагадаємо, Ломаченко може зустрітися з Лопесом уже наступного року.

Джерело - Чемпіон.

#Ломаченко, #Лопес, #бокс
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