Легендарний промоутер порівнює Фьюрі з Мохаммедом Алі

Боб Арум хвалить британця Тайсона Фьюрі

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі британця Тайсон Фьюрі може рівнятися на Мохаммеда Алі.

Про сказав легендарний промоутер Боб Арум, повідомляє BoxingScene.

"Прекрасний виступ. Одне з кращих шоу, яке коли-небудь бачив, і справа не тільки в боксі. Тайсон вміє розважати. Він по-справжньому унікальний. Коли він у формі, він здатний нокаутувати будь-якого суперника. Я не бачив боксера з такою харизмою, як у Фьюрі, з часів Мохаммеда Алі", - говорить Арума.

Нагадаємо, що британський супертяж провести ще один поєдинок до кінця року.

Нещодавно Вайт назвав Ф'юрі циганським безхатьком.

Джерело - 24boxing.com.ua.