Британський супертяж проведе ще один поєдинок до кінця року

Лінійний чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) знову з'явиться в рингу цієї осені.

Про це повідомляє xsport.

Ім'я потенційного суперника залишається невідомим. Британець проведе свій наступний поєдинок у жовтні.

Наступний бій може стати генеральною репетицією перед реваншем з володарем пояса WBC Деонтеєм Вайлдером (41-0-1, 40 КО), який повинен відбутися у другій половині наступного року.

Нагадаємо, Ф'юрі підкорив Лас-Вегас, відправивши в нокдаун Тома Шварца (24-1, 16 КО), який зазнав дебютної поразки в кар'єрі.

Нещодавно Вайт назвав Ф'юрі циганським безхатьком.

Джерело - xsport.