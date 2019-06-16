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Збірна України U-20 - чемпіон світу!
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Україна - Південна Корея 3:1. Як це було
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Ф'юрі повернеться на ринг восени

Вчора 23:27 328 0
Британський супертяж проведе ще один поєдинок до кінця року
Ф'юрі повернеться на ринг восени

Лінійний чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) знову з'явиться в рингу цієї осені.

Про це повідомляє xsport.

Ім'я потенційного суперника залишається невідомим. Британець проведе свій наступний поєдинок у жовтні.

Наступний бій може стати генеральною репетицією перед реваншем з володарем пояса WBC Деонтеєм Вайлдером (41-0-1, 40 КО), який повинен відбутися у другій половині наступного року.

Нагадаємо, Ф'юрі підкорив Лас-Вегас, відправивши в нокдаун Тома Шварца (24-1, 16 КО), який зазнав дебютної поразки в кар'єрі.

Нещодавно Вайт назвав Ф'юрі циганським безхатьком.

Джерело - xsport.

#Ф'юрі, #Вайлдер
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