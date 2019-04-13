Ломаченко міг отримати перелом правої руки.

Про це повідомила журналістка Top Rank Христина Пончер на своїй сторінці в Twitter.

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Український чемпіон розповів їй, що побоюється перелому руки, який міг отримати під час нокауту Ентоні Кролли.

"Лома впевнений, що його права рука - зламана. Сказав мені, що це сталося під час нокауту", - написала журналістка в Twitter. Loma believes his right hand is broken. Told me it happened on the knockout punch #LomaCrolla — Crystina Poncher (@CrystinaPoncher) 13 апреля 2019 г.

Нагадаємо, після бою Ломаченко заявив, що в наступному поєдинку хотів би битися з володарем титулу WBC в легкій вазі Майкі Гарсією.

Джерело - Чемпіон.