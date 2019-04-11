Всесвітня боксерська організація вручила своєму чемпіону в легкій вазі українцеві Василю Ломаченку пояс суперчемпіона по лінії організації.

Про це повідомляє офіційний сайт WBO.

Церемонія вручення поясу відбулася на прес-конференції перед боєм українця з британцем Ентоні Кроллою.

Варто відзначити, що пояс суперчемпіона дозволить Ломаченку вимагати поєдинок за пояс WBO в будь-якій ваговій категорії.

Також володар цього пояса має право на негайний реванш, якщо він програє в титульному поєдинку.

Нагадаємо, Ломаченко і Кролла провели дуель поглядів.

Бій Кролла — Ломаченко відбудеться 12 квітня на арені Staples Centre в Лос-Анджелесі, США.

Відзначимо, що Ломаченко презентував унікальний халат, в якому вийде на бій з Кроллою. Раніше стало відомо, скільки британець отримає за бій з українцем.

Джерело - Чемпіон.