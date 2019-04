Всесвітня боксерська організація вручила своєму чемпіону в легкій вазі українцеві Василю Ломаченку пояс суперчемпіона по лінії організації.

Про це повідомляє офіційний сайт WBO.

Церемонія вручення поясу відбулася на прес-конференції перед боєм українця з британцем Ентоні Кроллою.

@VasylLomachenko honored with Lightweight Super Champion Belt at @trboxing presser for Loma v. Crolla on @espn pic.twitter.com/1sZWMPXgSv