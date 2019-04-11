Всесвітня боксерська організація вручила своєму чемпіону в легкій вазі українцеві Василю Ломаченку пояс суперчемпіона по лінії організації.
Про це повідомляє офіційний сайт WBO.
Церемонія вручення поясу відбулася на прес-конференції перед боєм українця з британцем Ентоні Кроллою.
@VasylLomachenko honored with Lightweight Super Champion Belt at @trboxing presser for Loma v. Crolla on @espn pic.twitter.com/1sZWMPXgSv— WBO (@WorldBoxingOrg) 10 квітня 2019 р.
Варто відзначити, що пояс суперчемпіона дозволить Ломаченку вимагати поєдинок за пояс WBO в будь-якій ваговій категорії.
Також володар цього пояса має право на негайний реванш, якщо він програє в титульному поєдинку.
Нагадаємо, Ломаченко і Кролла провели дуель поглядів.
Бій Кролла — Ломаченко відбудеться 12 квітня на арені Staples Centre в Лос-Анджелесі, США.
Відзначимо, що Ломаченко презентував унікальний халат, в якому вийде на бій з Кроллою. Раніше стало відомо, скільки британець отримає за бій з українцем.
Джерело - Чемпіон.