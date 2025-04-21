Зараз цей м'яч – найважливіший у моїй кар'єрі, – футболіст Кременя прокоментував гол рукою в Першій лізі

Центральний півзахисник Кременя Андрій Колосков вважає свій гол рукою у ворота Поділля найважливішим у кар'єрі. Проте він заявив, що це сталося випадково.

Слова футболіста передає Український футбол.

"Стався рикошет від захисника. Я намагався дотягнутися в стрибку і, так вийшло, що м'яч відскочив убік. Я лежу на землі та вже ніяк не можу дотягнутися ногою. Тут захисник вибиває м'яч і він потрапляє прямо мені в руку. Я спочатку навіть не зрозумів, що м'яч у ворота залетів. Усе, як у тумані, було. Подивився на арбітра, а він вказав на центр.

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Я випадково зіграв рукою, там відстань менше метра була. Але для мене цей гол – пам'ятний момент. Я вперше вийшов в основі Кременя і забив дебютний гол на професійному рівні. Наразі цей м'яч – найважливіший у моїй кар'єрі. Він точно запам'ятається мені на все життя", – сказав Колосков.

Нагадаємо, епізод стався у суботу, 19 квітня, в матчі 4 туру другого етапу Першої ліги між Поділлям та Кременем (1:1). Колосков зрівняв рахунок на 37-й хвилині.

Після цього матчу становище жодної з команд у турнірній таблиці не покращилося: Поділля все ще займає 15 сходинку з 16 балами, а Кремінь посідає останню позицію з 13 очками.

Зазначимо, що "веселощі" трапляються не лише у Першій лізі, але й у другій. Не так давно захисник Тростянця відзначився шикарним автоголом.