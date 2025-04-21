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Помер колишній головний тренер Буковини

Олександр Булава — 21 квітня 2025, 13:55
Помер колишній головний тренер Буковини
Микола Трубачов
ФК Буковина

На 68-му році життя помер колишній головний тренер Буковини Микола Трубачов.

Про це повідомляє пресслужба чернівецького клубу.

"19 квітня надійшла сумна звістка про смерть колишнього головного тренера Буковини Миколи Трубачова… Микола Іванович відійшов у вічність на 68 році життя після тривалої хвороби", – йдеться у повідомленні.

Фахівець очолював Буковину у першій частині сезону-2009/10, за підсумками якого команда вийшла у Першу лігу. Також тренер працював з харківським Арсеналом та клубами з Казахстану, Литви, Латвії і Молдови.

Поховають Миколу Трубачова у Києві.

Напередодні повідомлялося, що на 77-му році життя помер іменитий німецький фахівець Вернер Лорант.

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