18-річний Синчук став найкращим гравцем Монреаля в матчі МЛС проти Орландо

Український вінгер Монреаля Геннадій Синчук став найкращим гравцем команди у матчі Major League Soccer проти Орландо (0:0) за версією спонсора клубу Air Transat.

Про це повідомляє пресслужба Монреаля.

Синчук 39 разів торкався м'яча, віддав 17/19 точних передач (89%), ударів не завдавав, завершив успіхом усі три спроби дриблінгу. Суперники на ньому двічі порушили правила.

Hennadii Synchuk est votre Étoile du match @airtransat ce soir ⭐️



Your Air Transat Star of the Game tonight: Hennadii Synchuk 👏#CFMTL pic.twitter.com/gQH6pA6Wzw — CF Montréal (@cfmontreal) April 20, 2025

Загалом футболіст відіграв 70 хвилин у матчі та став найкращим гравцем атаки за версією SofaScore. Також він чудово провів дебютну гру проти Шарлотт, ставши одним з найкращих.

Нагадаємо, Монреаль придбав Синчука в харківського Металіста. Сторони домовилися про контракт до 2028 року.