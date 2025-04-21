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18-річний Синчук став найкращим гравцем Монреаля в матчі МЛС проти Орландо

Микола Дендак — 21 квітня 2025, 14:59
18-річний Синчук став найкращим гравцем Монреаля в матчі МЛС проти Орландо
Геннадій Синчук
Getty Images

Український вінгер Монреаля Геннадій Синчук став найкращим гравцем команди у матчі Major League Soccer проти Орландо (0:0) за версією спонсора клубу Air Transat.

Про це повідомляє пресслужба Монреаля.

Синчук 39 разів торкався м'яча, віддав 17/19 точних передач (89%), ударів не завдавав, завершив успіхом усі три спроби дриблінгу. Суперники на ньому двічі порушили правила.

Загалом футболіст відіграв 70 хвилин у матчі та став найкращим гравцем атаки за версією SofaScore. Також він чудово провів дебютну гру проти Шарлотт, ставши одним з найкращих.

Нагадаємо, Монреаль придбав Синчука в харківського Металіста. Сторони домовилися про контракт до 2028 року.

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