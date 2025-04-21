18-річний Синчук став найкращим гравцем Монреаля в матчі МЛС проти Орландо
Геннадій Синчук
Getty Images
Український вінгер Монреаля Геннадій Синчук став найкращим гравцем команди у матчі Major League Soccer проти Орландо (0:0) за версією спонсора клубу Air Transat.
Про це повідомляє пресслужба Монреаля.
Синчук 39 разів торкався м'яча, віддав 17/19 точних передач (89%), ударів не завдавав, завершив успіхом усі три спроби дриблінгу. Суперники на ньому двічі порушили правила.
Загалом футболіст відіграв 70 хвилин у матчі та став найкращим гравцем атаки за версією SofaScore. Також він чудово провів дебютну гру проти Шарлотт, ставши одним з найкращих.
Нагадаємо, Монреаль придбав Синчука в харківського Металіста. Сторони домовилися про контракт до 2028 року.