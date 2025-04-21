Трубін – у команді тижня чемпіонату Португалії
Анатолій Трубін
Getty Images
Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін потрапив у команду тижня за підсумками 30 туру чемпіонату Португалії.
Бенфіка на виїзді обіграла Гімарайнш з рахунком 3:0. Голкіпер збірної України відіграв весь матч. Анатолій зробив 6 сейвів, 48 разів торкнувся м'яча та віддав 25 точних передач із 36 (69%).
Бенфіка тепер має 72 очки. Стільки ж набрав і Спортинг, з яким "орли" ділять лідерство.
Нагадаємо, напередодні Бенфіка розгромила Тірсенсе у межах першого матчу півфіналу Кубку Португалії.