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Трубін – у команді тижня чемпіонату Португалії

Олександр Булава — 21 квітня 2025, 14:43
Трубін – у команді тижня чемпіонату Португалії
Анатолій Трубін
Getty Images

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін потрапив у команду тижня за підсумками 30 туру чемпіонату Португалії.

Бенфіка на виїзді обіграла Гімарайнш з рахунком 3:0. Голкіпер збірної України відіграв весь матч. Анатолій зробив 6 сейвів, 48 разів торкнувся м'яча та віддав 25 точних передач із 36 (69%).

Бенфіка тепер має 72 очки. Стільки ж набрав і Спортинг, з яким "орли" ділять лідерство.

Нагадаємо, напередодні Бенфіка розгромила Тірсенсе у межах першого матчу півфіналу Кубку Португалії.

Бенфіка Анатолій Трубін

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