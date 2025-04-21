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Нам потрібно змінювати команду: Аморім – про майбутнє Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 21 квітня 2025, 14:21
Нам потрібно змінювати команду: Аморім – про майбутнє Манчестер Юнайтед
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вважає, що команді слід готуватися до наступного сезону.

Цитує наставника ВВС.

"Цей сезон закінчиться так, тому нам потрібно взяти позитив і працювати над тим, що нам потрібно покращити. Це буде наш єдиний шанс.

Ми повинні подивитися на все: наш склад, що потрібно зробити на трансферному ринку, і будемо працювати над цим. Ми щодня говоримо про наступний сезон, і з часом ми отримаємо те, що нам потрібно, щоб покращити команду", – розповів Аморім.

Нагадаємо, що МЮ зазнав чергової поразки в межах АПЛ, поступившись Вулвергемптону, та наблизився до встановлення чергового досягнення зі знаком мінус.

Наразі підопічні Рубена Аморіма розташувалися на 14 сходинці в турнірній таблиці, заробивши 38 залікових балів у 33 іграх чемпіонату.

Наступний домашній матч в межах АПЛ підопічні Аморіма зіграють 11 травня проти Вест Гема – стартовий свисток заплановано на 16:15 за київським часом.

Манчестер Юнайтед Рубен Аморім

Рубен Аморім

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