Нам потрібно змінювати команду: Аморім – про майбутнє Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вважає, що команді слід готуватися до наступного сезону.

Цитує наставника ВВС.

"Цей сезон закінчиться так, тому нам потрібно взяти позитив і працювати над тим, що нам потрібно покращити. Це буде наш єдиний шанс.

Ми повинні подивитися на все: наш склад, що потрібно зробити на трансферному ринку, і будемо працювати над цим. Ми щодня говоримо про наступний сезон, і з часом ми отримаємо те, що нам потрібно, щоб покращити команду", – розповів Аморім.