Нам потрібно змінювати команду: Аморім – про майбутнє Манчестер Юнайтед
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім вважає, що команді слід готуватися до наступного сезону.
Цитує наставника ВВС.
"Цей сезон закінчиться так, тому нам потрібно взяти позитив і працювати над тим, що нам потрібно покращити. Це буде наш єдиний шанс.
Ми повинні подивитися на все: наш склад, що потрібно зробити на трансферному ринку, і будемо працювати над цим. Ми щодня говоримо про наступний сезон, і з часом ми отримаємо те, що нам потрібно, щоб покращити команду", – розповів Аморім.
Нагадаємо, що МЮ зазнав чергової поразки в межах АПЛ, поступившись Вулвергемптону, та наблизився до встановлення чергового досягнення зі знаком мінус.
Наразі підопічні Рубена Аморіма розташувалися на 14 сходинці в турнірній таблиці, заробивши 38 залікових балів у 33 іграх чемпіонату.
Наступний домашній матч в межах АПЛ підопічні Аморіма зіграють 11 травня проти Вест Гема – стартовий свисток заплановано на 16:15 за київським часом.