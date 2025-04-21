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Бронзовий призер ЧС із боротьби у складі збірної України став тренером у Росії

Микола Дендак — 21 квітня 2025, 14:31
Бронзовий призер ЧС із боротьби у складі збірної України став тренером у Росії
Вадим Тасоєв у білому
tribuna.com

Титулований борець Вадим Тасоєв очолив юніорську збірну Північної Осетії, яка входить до складу Росії.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Тасоєв донедавна працював тренером у молодіжній команді "синьо-жовтих", проте вирішив повернутися на свою батьківщину, адже він народився у столиці Північної Осетії – Владикавказі.

Попри своє походження він представляв саме Україну, і здобув три бронзові медалі чемпіонатів світу, п'ять нагород чемпіонатів Європи (три бронзи, два срібла). До того ж двічі виступав на Олімпійських іграх в Сіднеї-2000 і Афінах-2004.

Зауважимо, що борець не вперше потрапляє у скандал через свої погляди. У 2018 році він та ще декілька українських борців зробили спільне фото з російськими борцями з підписом "спорт поза політикою".

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Нагадаємо, напередодні український боєць у напівважкій вазі Микита Крилов оголосив про зміну громадянства. Він вирішив представляти Росію.

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