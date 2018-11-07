Менеджер Нурмагомедова розповів про неприязнь до Мак-Грегора

Менеджер Хабіба Нурмагомедова Алі Абдель-Азіз розповів про свою неприязнь до Конора Мак-Грегора, оскільки той називав його щуром терористів.

Його слова наводить Xsport з посиланням на портал bjpenn.com.

"Хочу вдарити Конора Мак-Грегора по носу і розбити йому обличчя за його балаканину про мою сім'ю. Хабіб помстився йому на UFC 229, але я цього поки не зробив. Він був би мертвий, якби Херб Дін не врятував його. Такі хлопці, як Флойд і Конор — несправжні бійці", — заявив Абдель-Азіз.