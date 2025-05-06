Флік: Гравці Барселони повинні насолоджуватись моментом та участю у півфіналі Ліги чемпіонів

Головний тренер каталонської Барселони Хансі Флік висловився про досягнення клубу у його перший сезон та розповів про моральний стан команди.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Цього сезону ми вже виграли два титули й наразі граємо у півфіналі Ліги чемпіонів. Ми повинні насолоджуватись цим моментом, грою одне з одним та показати усім, наскільки ми добрі.

Коли ми розпочинали сезон, то ніхто не міг уявити чого ми зможемо добитись. Ми просто хочемо отримувати задоволення від гри та дарувати його вболівальникам", – розповів Флік.

Окрім того, німецький наставник висловився про травмованих футболістів, зокрема Жюля Кунде.

"Ми нічого не можемо змінити в плані травм. Звісно, я цьому не радий: Бальде та Кунде дуже важливі для нас, але ми маємо таких футболістів як Жерар Мартін, Ектор Форт та Рональд Араухо. Вони всі здатні достойно вийти на поле", – резюмував тренер Барселони.

Зазначимо, що матч-відповідь між "зміями" та каталонським колективом в межах 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилась результативною нічиєю 3:3.

Нагадаємо, Флік очолив "блаугранас" влітку 2024 року і з того часу встиг виграти Кубок та Суперкубок Іспанії.

Раніше ситуацію із травмованими гравцями прокоментував наставник Інтера Сімоне Індзагі.