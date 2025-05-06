Нікс в овертаймі переграли Бостон, Денвер здолав Оклахому
У ніч з 5 на 6 травня відбулось два матчі в межах другого кола плейоф Національної баскетбольної асоціації.
Нью-Йорк Нікс здійснив красивий камбек у другій половині основного часу матчу та дотис Бостон в овертаймі.
Нікола Йокич набрав 42 очки та виконав 22 підбирання, чим допоміг Денверу переграти Оклахому.
НБА-2024/25 – Плейоф
Другий раунд, 1 матч
Бостон – Нью-Йорк 105:108 ОТ (26:25, 35:20, 23:30, 16:25, 5:8)
Оклахома – Денвер 119:121 (27:26, 33:24, 30:35, 29:36)
Нагадаємо, напередодні НБА назвала ім'я найкращого тренера сезону-2024/25.