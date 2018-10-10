Український чемпіон за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко припинив співпрацю з тренером з фізичної підготовки Сессиліо Флоресом.
Про це повідомив фахівець на своїй сторінці в Instagram.
"Я хочу скористатися моментом, щоб особисто подякувати короля рейтингу P4P / чемпіона WBA в легкій вазі Василя Ломаченка і його батька Анатолія Ломаченка за можливість бути частиною цієї команди. У нас були прекрасні чотири роки, які запам'яталися прекрасними досягненнями. Спочатку ми разом вибороли пояс WBO в поєдинку проти Гері Рассела, потім перемогли Роккі Мартінеса, а потім стали чемпіонами за версією WBA, перемігши Хорхе Лінареса. На жаль, іноді життя веде нас в іншому напрямку і нам слід йти далі. Я шалено вдячний за досвід, отриманий під час роботи з командою Ломаченко. Я з нетерпінням чекаю своїх нових бізнес-проектів, які прийшли в моє життя, і вони трохи більше, ніж бокс ", - написав Сессиліо.
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I want to take this moment to personally thank P4P King & WBA Lightweight Champion Vasyl “Hi-Tech” Lomachenko & his father Anatoly Lomachenko for the opportunity to be part of there team. We had a great four year run and shared a lot memorable victories & championships. From the beginning winning the WBO Featherweight (126lbs) Championship defeating Gary Russell Jr. on (June 21, 2014) in Carson CA to winning the WBA Lightweight (135lbs) Championship title defeating Jorge Linares by TKO on (May 12, 2018) in NYC. Unfortunately, sometimes life takes you in a different direction and you have to move on. I’m forever grateful for the great experiences that I shared with Team Lomachenko. I’m looking forward to my new business ventures and opportunities life has brought to me that are bigger than boxing. I wish Team Lomachenko nothing but success & more championships in the next years to come. Sincerely, Cicilio Flores S&C Coach #ThankYou #Grateful #ironsharpensiron⚔️ #neversettle #webuildchampions #teamlomachenko🇺🇦 #P4P #Loma @lomachenkovasiliy @klimasmanagement @trboxing @4mikeywilliams @russanber @akkepman @koloss17 @espn @ringtv @elieseckbach @wbaboxingofficial
Нагадаємо, стала відома ціна квитків на бій Ломаченко - Педраса.
Також, Ломаченко привітав Нурмагомедова з перемогою.
Джерело - Чемпіон.