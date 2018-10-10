Український чемпіон за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко припинив співпрацю з тренером з фізичної підготовки Сессиліо Флоресом.

Про це повідомив фахівець на своїй сторінці в Instagram.

"Я хочу скористатися моментом, щоб особисто подякувати короля рейтингу P4P / чемпіона WBA в легкій вазі Василя Ломаченка і його батька Анатолія Ломаченка за можливість бути частиною цієї команди. У нас були прекрасні чотири роки, які запам'яталися прекрасними досягненнями. Спочатку ми разом вибороли пояс WBO в поєдинку проти Гері Рассела, потім перемогли Роккі Мартінеса, а потім стали чемпіонами за версією WBA, перемігши Хорхе Лінареса. На жаль, іноді життя веде нас в іншому напрямку і нам слід йти далі. Я шалено вдячний за досвід, отриманий під час роботи з командою Ломаченко. Я з нетерпінням чекаю своїх нових бізнес-проектів, які прийшли в моє життя, і вони трохи більше, ніж бокс ", - написав Сессиліо.