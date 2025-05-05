Не Ямал і не Рафінья. Кроос назвав найважливішого гравця для Барселони

Легендарний німецький півзахисник Тоні Кроос вважає, що центральний хавбек Барселони Педрі є найважливішим гравцем для команди Ганса-Дітера Фліка.

Крооса цитує ESPN.

"Для мене такий гравець як Педрі важливіший, ніж Ламін Ямал, Рафінья чи Левандовський. Вони можуть вирішувати долю матчів, але щоби робити це, їм потрібен Педрі, який зараз найкращий у світу на своїй позиції.

Це той гравець, якого вам не вистачатиме, якщо він не грає – незалежно від того, проти кого ви граєте. Він не просто забиває голи чи віддає асисти, він пропонує рішення", – заявив німець.