Піза продовжила контракт з легендою Мілана після виходу в Серію А
ФК Піза
Легенда Мілана Філіппо Індзагі продовжив контракт з Пізою після історичного виходу команди у Серію А.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Угоду автоматично пролонговано до літа 2027 року через спеціальний пункт в контракті наставника.
Нагадаємо, Індзагі очолив Пізу влітку 2024 року і вже за один сезон зміг здобути промоушн у Серію А. Востаннє клуб грав в еліті італійського футболу 34 роки тому.
Раніше легенда Мілана тренував Салернітану, Реджину, Беневенто, Венецію та Болонью, а починав тренерську кар'єру ексфутболіст в стані "россонері".
Раніше Монца зазнала поразки 0:4 від Аталанти та втратила навіть математичні шанси врятуватися від вильоту.