Піза продовжила контракт з легендою Мілана після виходу в Серію А

Легенда Мілана Філіппо Індзагі продовжив контракт з Пізою після історичного виходу команди у Серію А.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Угоду автоматично пролонговано до літа 2027 року через спеціальний пункт в контракті наставника.

🚨 Excl. - After being promoted to Serie A it has been triggered the conditions for Pippo #Inzaghi’s contract extension with #Pisa until 2027. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 6, 2025

Нагадаємо, Індзагі очолив Пізу влітку 2024 року і вже за один сезон зміг здобути промоушн у Серію А. Востаннє клуб грав в еліті італійського футболу 34 роки тому.

Раніше легенда Мілана тренував Салернітану, Реджину, Беневенто, Венецію та Болонью, а починав тренерську кар'єру ексфутболіст в стані "россонері".

Раніше Монца зазнала поразки 0:4 від Аталанти та втратила навіть математичні шанси врятуватися від вильоту.