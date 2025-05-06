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Піза продовжила контракт з легендою Мілана після виходу в Серію А

Володимир Максименко — 6 травня 2025, 09:26
Піза продовжила контракт з легендою Мілана після виходу в Серію А
ФК Піза

Легенда Мілана Філіппо Індзагі продовжив контракт з Пізою після історичного виходу команди у Серію А.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Угоду автоматично пролонговано до літа 2027 року через спеціальний пункт в контракті наставника.

Нагадаємо, Індзагі очолив Пізу влітку 2024 року і вже за один сезон зміг здобути промоушн у Серію А. Востаннє клуб грав в еліті італійського футболу 34 роки тому.

Раніше легенда Мілана тренував Салернітану, Реджину, Беневенто, Венецію та Болонью, а починав тренерську кар'єру ексфутболіст в стані "россонері".

Раніше Монца зазнала поразки 0:4 від Аталанти та втратила навіть математичні шанси врятуватися від вильоту.

Індзагі Чемпіонат Італії, Серія А Піза

Піза

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