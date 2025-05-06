Анна та Марія Музичук розпочинають боротьбу на етапі Гран-прі ФІДЕ в Австрії

Українські шахістки Анна та Марія Музичук сьогодні розпочнуть свій шлях на шостому етапі Гран-прі ФІДЕ, який відбудеться в австрійському Гросмоблінгу.

В першому турі усі спортсменки, які представляють одну країну, зіграють між собою задля збереження чесної гри.

Перший тур стартує о 16:00 за київським часом, а загалом етап триватиме до 16 травня. Окрім сестер Музичук, на турнірі також зіграють Нана Джагнідзе, Нюргул Салімова, Ольга Баделка, Алєксандра Костєнюк, Чжу Цзінер, Лела Джавахішвілі та Вайшалі Рамешбабу.

Турнір, як і попередні, відбудеться за класичним контролем часу: 90 хвилин + 30 хвилин після 40 ходу + 30 секунд за кожен хід.

Призовий фонд етапу складатиме 120 000 євро, який розподілятиметься залежно від місця, яке посяде шахістка.

Наразі Музичук має 189,17 очок та має вигравати етап у Гросмоблінгу задля виходу на Турнір. У разі одноосібної перемоги, українка отримає 130 очок, що точно гарантує їй місце серед двох кращих, а у разі роздільної перемоги, як це було на Кіпрі, багато що залежатиме від того, з якою суперницею вона розділить перше та друге місце.

Нагадаємо, що попередній етап виграла індійська шахістка Хампі Конеру.