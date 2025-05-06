Треба бути готовим віддати життя, – Артета висловився про матч Ліги чемпіонів з ПСЖ
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловився про матч-відповідь з ПСЖ в межах 1/2 фіналу Ліги чемпіонів та розповів, на що потрібно бути готовій команді.
Фахівець поспілкувався з ESPN.
"Почуття? Хвилювання, мурашки по шкірі, бажання, щоб цей день настав. Коли ви досягаєте такої точки, то потрібно бути готовим віддати життя заради перемоги", – розповів Артета.
Окрім того, іспанець оцінив можливий стартовий склад на цей поєдинок.
"Послухайте, Томіясу – травмований, Габріел – травмований, Гаверц – травмований, Калафіорі та Жоржиньйо – травмовані. Стартовий склад!
Минулий матч ми програли мінімально і я бачив, які шанси ми мали. Ось чому я оптимістично налаштований", – додав Артета.
Зазначимо, що зустріч між ПСЖ та Арсеналом відбудеться у середу, 7 травня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Перший поєдинок французький колектив виграв з рахунком 1:0.
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