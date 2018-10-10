Стала відома ціна квитків на бій Ломаченко - Педраса

8-го грудня в Нью-Йорку відбудеться бій Василя Ломаченка проти Хосе Педраси. Поєдинок пройде в легендарній арені Медісон Сквер Гарден, а квитки можна буде придбати з 10 жовтня.

Про це повідомляє boxingscene.

Їх вартість становить від 56 до 506 доларів.

Свій останній на цей момент бій Ломаченко провів на цій же арені проти Хорхе Лінареса. Поєдинок прийшло подивитися понад 10 тис глядачів.

Нагадаємо, Ломаченко запустив власний Ломачелендж.

Також Василь не приїде на бій Усика.

Джерело - boxingscene.