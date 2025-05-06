Уболівальникам Реала не сподобається: Кроос назвав найкращого півзахисника світу

Колишній півзахисник Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос вважає, що хавбек Барселони Педрі наразі найкращий гравець на цій позицїі.

Слова німця передає видання Mundo Deportivo.

"Педрі наразі найкращий півзахисник, на мою думку. Педрі, взагалі, гравець, якого вам буде не вистачати, коли він не грає, незалежно від того, проти кого він грає. Він не тільки забиває голи, він не тільки асистує. Він дає вам рішення.

Я подивився, що робить Педрі в цьому сезоні, і тільки в Лізі чемпіонів він переграє 52 суперника за гру, в Ла Лізі це ще більш дивовижний показник – 59! Він обігрує 11-12 захисників за гру, а це найскладніше для півзахисника. Він найкращий. І якщо ви втратите такого гравця, ви це помітите", – заявив Кроос.

У поточному сезоні на рахунку Педрі 6 голів і 7 асистів у 54 матчах за Барселону в усіх турнірах. Раніше повідомлялося про те, що Кроос розпочав кар’єру в агентському бізнесі.

Нагадаємо, що наступний матч Барселона з Педрі проведе проти Інтера в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, зустріч запланована на сьогодні, 6 травня.

Також протягом тижня відбудеться заключне Ель-Класіко сезону. Барселона вже цієї неділі, 11 травня, прийматиме мадридський Реал о 17:15 за київським часом.