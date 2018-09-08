Тайсон визнав Ломаченка найкращим боксером світу. ВІДЕО

Екс-чемпіон світу з боксу Майк Тайсон вважає чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA Василя Ломаченка кращим боксером світу незалежно від вагової категорії.
"Хто зараз кращий незалежно від вагової категорії? Мені подобається український хлопець Василь Ломаченко. Він дуже хороший, у нього чудовий стиль. Еррол Спенс також непоганий, але мені подобається Ломаченко, наразі він кращий", - сказав Тайсон.
Mike Tyson says @VasylLomachenko is the best fighter in the world #p4p pic.twitter.com/8LafSmKfjJ— LOMA👽🇺🇦 (@LomachenkoBand) 6 вересня 2018 р.
Нагадаємо, бій Ломаченка можуть перенести.
А Ломаченко та Усик увійшли у ТОП-10 боксерів світу.
Джерело - Чемпіон.