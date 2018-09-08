Тайсон визнав Ломаченка найкращим боксером світу. ВІДЕО

Екс-чемпіон світу з боксу Майк Тайсон вважає чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA Василя Ломаченка кращим боксером світу незалежно від вагової категорії.

"Хто зараз кращий незалежно від вагової категорії? Мені подобається український хлопець Василь Ломаченко. Він дуже хороший, у нього чудовий стиль. Еррол Спенс також непоганий, але мені подобається Ломаченко, наразі він кращий", - сказав Тайсон.