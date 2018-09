Тайсон визнав Ломаченка найкращим боксером світу. ВІДЕО

Екс-чемпіон світу з боксу Майк Тайсон вважає чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA Василя Ломаченка кращим боксером світу незалежно від вагової категорії.

Mike Tyson says @VasylLomachenko is the best fighter in the world #p4p pic.twitter.com/8LafSmKfjJ