Індзагі має намір залишитися в Інтері, попри інтерес з Саудівської Аравії
Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі планує залишитися на своїй посаді.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Попри інтерес від Аль-Хіляля з Саудівської Аравії, пріоритетом Індзагі є міланський клуб. Зазначається, що саудити готові запропонувати італійцю значну зарплатню, проте той хоче пов'язати своє майбутнє з Інтером.
Керівництво готове продовжити його контракт до 2027 року із зарплатою в 7 млн євро + бонуси. Чинна угода Сімоне Індзагі з Інтером розрахована до 2026-го.
Нагадаємо, що італієць очолив "нерадзуррі" влітку 2021 року. За цей час Індзагі виграв з Інтером Серію А, двічі Кубок та тричі Суперкубок Італії, а також одного разу вивів команду у фінал Ліги чемпіонів.
Напередодні 49-річний фахівець встановив історичне досягнення на чолі міланського клубу в Лізі чемпіонів.