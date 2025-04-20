Індзагі має намір залишитися в Інтері, попри інтерес з Саудівської Аравії

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі планує залишитися на своїй посаді.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Попри інтерес від Аль-Хіляля з Саудівської Аравії, пріоритетом Індзагі є міланський клуб. Зазначається, що саудити готові запропонувати італійцю значну зарплатню, проте той хоче пов'язати своє майбутнє з Інтером.

Керівництво готове продовжити його контракт до 2027 року із зарплатою в 7 млн євро + бонуси. Чинна угода Сімоне Індзагі з Інтером розрахована до 2026-го.

Despite #AlHilal’s interest (Saudi Club are set to submitt a huge bid…), Simone #Inzaghi’s Plans are clear: his priority is staying at #Inter, which are ready to extend his contract until 2027 (€7M/year + bonuses) as an exclusive revealed one month ago. #transfers https://t.co/Oe6oO5vFdm — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 20, 2025

Нагадаємо, що італієць очолив "нерадзуррі" влітку 2021 року. За цей час Індзагі виграв з Інтером Серію А, двічі Кубок та тричі Суперкубок Італії, а також одного разу вивів команду у фінал Ліги чемпіонів.

Напередодні 49-річний фахівець встановив історичне досягнення на чолі міланського клубу в Лізі чемпіонів.