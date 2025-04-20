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Індзагі має намір залишитися в Інтері, попри інтерес з Саудівської Аравії

Станіслав Лисак — 20 квітня 2025, 17:03
Сімоне Індзагі
Сімоне Індзагі
Getty Images

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі планує залишитися на своїй посаді.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Попри інтерес від Аль-Хіляля з Саудівської Аравії, пріоритетом Індзагі є міланський клуб. Зазначається, що саудити готові запропонувати італійцю значну зарплатню, проте той хоче пов'язати своє майбутнє з Інтером.

Керівництво готове продовжити його контракт до 2027 року із зарплатою в 7 млн євро + бонуси. Чинна угода Сімоне Індзагі з Інтером розрахована до 2026-го.

Нагадаємо, що італієць очолив "нерадзуррі" влітку 2021 року. За цей час Індзагі виграв з Інтером Серію А, двічі Кубок та тричі Суперкубок Італії, а також одного разу вивів команду у фінал Ліги чемпіонів.

Напередодні 49-річний фахівець встановив історичне досягнення на чолі міланського клубу в Лізі чемпіонів.

Інтер Чемпіонат Італії, Серія А Сімоне Індзагі

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