Великодній подарунок для Динамо: Колос сенсаційно здолав Шахтар

У суботу, 19 квітня, відбувся матч 25 туру Української Прем'єр-ліги, в якому чинний чемпіон Шахтар сенсаційно поступився Колосу.

Зустріч завершился з рахунком 4:2.

Гості відкрили рахунок на 26-й хвилині матчу після ефектного виконання штрафного у виконанні Арінальдо Ррапая. Не встигли "гірники" відійти від шоку, як через 12 хвилин Андрій Цуріков після подачі з флангу подвоїв перевагу Колоса.

Під завершення першої половини зустрічі підопічні Пушича навалилися на ворота суперника і все ж змогли скоротити відставання – за хвилину до перерви на добиванні зіграв Марлон.

У другому таймі Шахтар все ще намагався вирвати бодай нічию, але Колос не дозволив йому це зробити, ефектно зігравши в обороні. Ба більше, підопічні Руслана Костишина змогли втретє засмутити суперника – за 5 хвилин до фінального свистка крапку в поєдинку поставив Велетень.

Зазначимо, що арбітри 10 хвилин переглядали епізод зі скасованим голом Бондаренка, тож докинули 13 хвилин, за які Шахтар встиг лише скоротити відставання завдяки пенальті, яке на 90+5 реалізував Кевін.

Втім, вже за 2 хвилини Колос знову повернув перевагу у два голи – останній цвях у кришку "труни" забив Болівар. На більше у донецького клубу не вистачило ні сил, ні часу, тож перемогу святкували футболісти ковалівського клубу

Після цієї поразки Шахтар значно погіршив свої шанси у боротьбі за чемпіонство, адже Динамо та Олександрія свої матчі виграли, і тепер "гірники" з 53 балами значно відстають від конкурентів. Колос завдяки перемозі набрав 27 очок та піднявся на 10-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

Чемпіонат України – УПЛ

25 тур, 19 квітня

Шахтар – Колос 2:4 (1:2)

Голи: 0:1 – 26 Ррапай, 0:2 – 38 Цуріков, 1:2 – 44 Марлон, 1:3 – 85 Велетень, 2:3 – 90+5 Кевін (пен), 2:4 – 90+7 Болівар

Шахтар: Фесюн, Вінісіус (Кауан Еліас 86), Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон, Бондаренко (Еліас 71), Судаков (Криськів 86), Педріньйо (Аліссон 86), Кевін, Егіналду (Траоре 86).

Колос: Пахолюк, Бондаренко (Теллес 46), Цуріков, Бурда, Краснічі, Сухар, Гагно (Демченко 88), Ррапай (Оріховський 88), Велетень, Сидоров (Алефіренко 71), Третьяков (Болівар 71).

Попередження: 85 – Велетень, 86 – Болівар, 86 – Тобіас, 90+10 – Пахолюк

Нагадаємо, раніше відбулося ще два матчі в межах 25 туру УПЛ, в яких Карпати переграли Рух, а Лівий Берег відібрав очки у Полісся.