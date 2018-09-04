Ломаченко та Усик у ТОП-10 рейтингу кращих боксерів світу

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик і володар титулу WBA в легкій вазі Василь Ломаченко зберегли свої позиції в рейтингу топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією видання BoxRec.

Ломаченко перебуває на 4-й позиції, а Усик посідає 7-у сходинку.

Повний список рейтингу боксерів виглядає так:

1. Теренс Кроуфорд (США)

2. Сауль Альварес (Мексика)

3. Геннадій Головкін (Казахстан)

4. Василь Ломаченко (Україна)

5. Срісакет Сор Руінгвісаі (Таїланд)

6. Луїс Нері (Мексика)

7. Олександр Усик (Україна)

8. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

9. Лео Санта Крус (Мексика)

10. Мігель Берчельт (Мексика)

Нагадаємо, Ломаченко не відповів Гарсії щодо двобою.

А Белью заявив, що контракт про двобій з Усиком досі незатверджений.

Джерело - Ua-football.