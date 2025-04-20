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Де Брейне – про відхід з Манчестер Сіті: Я був дещо шокований

Володимир Максименко — 20 квітня 2025, 17:08
Де Брейне – про відхід з Манчестер Сіті: Я був дещо шокований
Кевін Де Брейне
ФК Манчестер Сіті

Капітан Манчестер Сіті Кевін Де Брейне висловився про рішення клубу не пропонувати йому новий контракт зі підсумками сезону-2024/25.

Слова хавбека наводить Daily Mail.

"Я був дещо шокований. Клуб мовчав цілий рік і зрештою оголосив про таке рішення. Я був здивований, але мусив це прийняти. На мою думку, я ще здатний підтримувати свій рівень і грати", – розповів Де Брейне.

Нагадаємо, наприкінці поточного сезону бельгієць покине Манчестер Сіті на правах вільного агента. Чинні чемпіони Англії вирішили не продовжувати контракт із хавбеком.

У складі "містян" Кевін виступає з 2015 року і з того часу виграв на клубному рівні усі можливі трофеї, зокрема Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Раніше повідомлялося про інтерес до Де Брейне з боку одного з клубів МЛС.

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