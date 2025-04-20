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Легендарний О'Салліван назвав найуніверсальнішого гравця в історії снукеру

Руслан Травкін — 20 квітня 2025, 16:52
Легендарний О'Салліван назвав найуніверсальнішого гравця в історії снукеру
Ронні О'Салліван (праворуч)
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Зірка снукеру Ронні О'Салліван вважає, що шотландець Джон Хіггінс є найуніверсальнішим гравцем в історії цього виду спорту.

Слова семиразового чемпіона світу цитує Metro.co.uk.

"Джон, мабуть, був найкращим універсальним гравцем, який коли-небудь грав у цю гру. Так, без сумніву.

Єдине, через що його можна критикувати, я просто вважаю, що він був недостатньо агресивним. Думаю, він би виграв набагато більше, якби був більш агресивним", – сказав О'Салліван.

Ронні і Джон – ровесники. Обоє цього року відсвяткують 50-річчя. О'Салліван 7 разів вигравав World Snooker Championship. Хіггінс здобував титул 4 рази, але востаннє ще в 2011 році.

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Нагадаємо, на цьогорічному чемпіонаті світу вже відбулася гучна сенсація. Чинний чемпіон Кайрен Вілсон програв китайцю Лей Пейфаню в першому раунді.

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