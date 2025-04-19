Де подівся Тайсон Ф'юрі: як живеться на боксерській пенсії колишньому чемпіону

Світ боксу подарував широкому загалу багатьох славетних спортсменів, яскравих панчерів та непереможних чемпіонів. Без сумніву, одним з найяскравіших та найепатажніших з них є Тайсон Ф'юрі. Рівно три місяці тому самопроголошений Циганський король оголосив про завершення кар’єри.

В одному з інтерв’ю український чемпіон у суперважкій вазі Олександр Усик заявив, що не спілкується з британцем і додав, що "сумує за цим хлопцем та їхнім боксом". Втім, здається, що не лише Усик втратив зв'язок зі своїм другом "Жадібним пузом" та засумував за ним. Чим же живе цих три місяці один із найяскравіших боксерів сучасності і де він зараз – у цьому матеріалі.

Тайсон Бонд, фітнес-тренер і "коуч" для футбольної збірної

Після оголошення про завершення кар'єри Тайсон Ф'юрі незвично для себе трішки зник з інформаційного простору. Хтось би подумав, що ексчемпіон аналізує свою кар'єру, переглядає яскраві моменти власних поєдинків та читає книги. Втім – це точно не про британця.

Перші публічні згадки про "Циганського короля" стосувалися чого завгодно, але не боксу. Давній фанат футболу і вболівальник Манчестер Юнайтед, здається, на якийсь час обрав для себе функцію амбасадора гри мільйонів і "Червоних дияволів" зокрема. Для початку, Ф'юрі зустрівся із легендарним менеджером манкуніанців сером Алексом Фергюсоном. Не в пабі за пивом, а всього лише за ланчем та чаєм.

За якийсь тиждень Тайсон мав зустріч із ще однією легендою футболу і ексгравцем МЮ Кріштіану Роналду. Обидва талановиті спортсмени навіть провели жартівливу дуель поглядів. Цікаво, невже Ф'юрі не образився на КріРо за те, що португалець підтримував Усика в їх двобої.

Футбольна історія "Циганського Короля" продовжилася таємничим відео на "Олд Траффорд". Вболівальники затамували подих: невже Тайсон таким чином натякає на повернення у бокс і проведе двобій на легендарній футбольній арені. А може за прикладом того ж Усика спробує себе у ролі футболіста. Як виявилося, істина дещо в іншому: Ф'юрі разом з Вейном Руні стане "коучем" національної збірної під час благодійного матчу проти "Решти світу".

Втім не футболом єдиним. "Тренувати" Ф'юрі сподобалося настільки, що він взяв шефство навіть над своєю дружиною Періс. Щоправда, не у боксі та футболі.

"Я треную Періс близько місяця. У неї все виходить, все чудово. Взагалі, у мене все чудово, я почуваюся Крістіаном Блеклоком (екстренер Тайсона з фізичної підготовки – прим.). Повідомлятиму, що надалі робитиму після завершення кар'єри", – заявив Ф'юрі для TalkSport.

Не міг Ф'юрі з його хистом до жартів та розіграшів пропустити ще одне своє професійне свято – 1 квітня. Британець приміряв на себе роль Агента 007. "Циганський король" повернувся! Бонд, Тайсон Бонд" – написав Ф'юрі у своєму інстаграмі над світлиною у смокінгу та з пістолетом.

"Вициганити гонорар" чи шоу заради шоу?

Паралельно з цими новинами у медіа почали з’являтися і згадки про Ф'юрі в контексті боксу. Звісно, йдеться про ймовірне повернення Тайсона у ринг. Більшість фахівців все ж схиляються до того, що "Циганський король" все ще боксуватиме. І мотивацією цьому можуть стати великі гроші.

Таке переконання, для прикладу, висловив ексчемпіон світу Ріккі Хаттон. На його думку, якщо запропонують хороший гонорар, то бою Ф'юрі та Джошуа – бути. Слова Хаттона підтвердив і тренер Ф'юрі Енді Лі:

"Як би погано це не звучало, все залежить від того, якою буде цифра для Тайсона. Вона має мотивувати його повернутися з відставки".

Серед противників повернення Ф'юрі у ринг – голова Top Rank Боб Арум. "Ф'юрі хороший комунікатор і шоумен, але я не думаю, що йому варто знову виходити на ринг", – заявив Арум. Цікаво, що говорив би "Дядько Боб", якби у нього була можливість заробити на поєдинку Ф'юрі.

А от промоутери, які точно можуть "зірвати куш" від боїв Тайсона, Едді Гірн та Френк Воррен, звісно, ж іншої думки. Їх слова передає DAZN Boxing. Гірн та Воррен в унісон заспівали про поєдинок Ф'юрі та Джошуа. "Ми ще маємо шанс організувати такий поєдинок. Ф'юрі рано чи пізно набридне стригти газон на задньому дворі свого будинку", – розповів Воррен.

І хіт-парад цих думок та коментарів щодо повернення "Циганського Короля" завершує Спенсер Браун, менеджер Ф'юрі, який розповів в інтерв'ю iFL TV про розмову з Тайсоном.

"Чи буде він ще боксувати? Він – у відставці. Він просто насолоджується життям, щодня бігає. Виглядає дуже добре. Засмаглий, у формі. Справді добре виглядає. Я був приємно здивований, коли побачив його. Зазвичай він їсть "желейних ведмедиків" та інші солодощі, але цього разу – нічого подібного. Він чітко тримається дієти", – сказав Браун.

Що ж далі робитиме Ф'юрі? З однієї сторони за свою кар’єру він заробив сотні мільйонів доларів. Гроші немаленькі, але, з огляду на те, що ощадливість і Тайсон – речі не дуже поєднувані, то може бути всяке.

Зрештою, насправді ж, є рівно три причини, які можуть змусити повернутися Ф'юрі – гроші, слава та шоу. До речі, про можливий, камбек Ф'юрі. Якщо це станеться, то далеко не факт, що поєдинок буде саме боксерський. Кейс Нгану та Пола ніхто не скасовував.

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Що може стримати Ф'юрі? Три його головні вороги – алкоголь, депресія та вага. Втім, здається, зараз з цим у британця все під контролем. Днями він опублікував відео свого тренування, де видно, що ексчемпіон світу у хорошій фізичній формі.

Мовляв, дивіться, пані і панове, якщо що – я у чудовій формі і чекаю на ваші пропозиції! Знайдуться гроші – я в ділі. Ні? Тю, мені і так не сумно живеться!

А поки ж Тайсон Ф'юрі все більше повертається до свого медійного життя. Ідей для перформансів у нього ще багато.