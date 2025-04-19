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Найдовший перегляд ВАР в історії УПЛ: арбітри майже 10 хвилин переглядали епізод у матчі Шахтаря з Колосом

Олександр Булава — 19 квітня 2025, 20:21
Найдовший перегляд ВАР в історії УПЛ: арбітри майже 10 хвилин переглядали епізод у матчі Шахтаря з Колосом

Арбітри майже 10 хвилин переглядати гол Артема Бондаренка у матчі 24 туру Української Прем'єр-ліги між донецьким Шахтарем та ковалівським Колосом.

На 59-й хвилині гри Бондаренко зрівняв рахунок у зустрічі. Перевірка арбітру ВАР Клими Заброди на факт офсайду тривала до 69-ї хвилини. Гол у підсумку не зарахували.

Варто зазначити, що епізод був досить складним, і з повторів під час трансляції не було зрозуміло, де було зафіксовано положення поза грою.

Шахтар у підсумку програв зустріч з рахунком 2:4 та погіршив свої шанси на чемпіонство – відставання від лідера Динамо складає 10 пунктів, а від другої Олександрії – 4 бали.

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