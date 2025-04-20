Твердохліб: Після вилучення у Зорі стало легше
Півзахисник криворізького Кривбаса Єгор Твердохліб підбив підсумки перемоги над Зорею в матчі 25 туру УПЛ та оцінив свій черговий забитий м'яч.
Футболіст поспілкувався з УПЛ ТБ.
"Після видалення у Зорі дійсно стало легше. Ми не зовсім впевнено розпочали другий тайм та грали дещо неправильно, але згодом переналаштувались.
Травма? Ні, там суперник зіграв ззаду в коліно. Я цього не очікував і відчув різкий біль. Я подумав, що потрібна буде заміна, але стало легше тому я зміг дограти майже до завершення матчу", – розповів Твердохліб.
Окрім того, хавбек оцінив свій черговий гол в межах чемпіонату України.
"Звісно я хочу, але не ставлю собі за першочергову ціль стати найкращим бомбардиром. Для мене головне, щоб команда виконала завдання", – сказав гравець криворізького колективу.
Зазначимо, що наразі у Твердохліба 11 забитих м'ячів в УПЛ, а лідирує в рейтингу Владислав Ванат – 15 результативних ударів.
За підсумками зустрічі Зоря розмістилась на восьмому місці, набравши 32 залікові бали, а Кривбас продовжує боротьбу за єврокубки – 6 позиція та 38 очок.
Раніше підсумки матчу підбив наставник луганського клубу Младен Бартулович.