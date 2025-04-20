Твердохліб: Після вилучення у Зорі стало легше

Півзахисник криворізького Кривбаса Єгор Твердохліб підбив підсумки перемоги над Зорею в матчі 25 туру УПЛ та оцінив свій черговий забитий м'яч.

Футболіст поспілкувався з УПЛ ТБ.

"Після видалення у Зорі дійсно стало легше. Ми не зовсім впевнено розпочали другий тайм та грали дещо неправильно, але згодом переналаштувались.



Травма? Ні, там суперник зіграв ззаду в коліно. Я цього не очікував і відчув різкий біль. Я подумав, що потрібна буде заміна, але стало легше тому я зміг дограти майже до завершення матчу", – розповів Твердохліб.