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Твердохліб: Після вилучення у Зорі стало легше

Володимир Максименко — 20 квітня 2025, 16:42
Твердохліб: Після вилучення у Зорі стало легше
Єгор Твердохліб
ФК Кривбас

Півзахисник криворізького Кривбаса Єгор Твердохліб підбив підсумки перемоги над Зорею в матчі 25 туру УПЛ та оцінив свій черговий забитий м'яч.

Футболіст поспілкувався з УПЛ ТБ.

"Після видалення у Зорі дійсно стало легше. Ми не зовсім впевнено розпочали другий тайм та грали дещо неправильно, але згодом переналаштувались.

Травма? Ні, там суперник зіграв ззаду в коліно. Я цього не очікував і відчув різкий біль. Я подумав, що потрібна буде заміна, але стало легше тому я зміг дограти майже до завершення матчу", – розповів Твердохліб.

Окрім того, хавбек оцінив свій черговий гол в межах чемпіонату України.

"Звісно я хочу, але не ставлю собі за першочергову ціль стати найкращим бомбардиром. Для мене головне, щоб команда виконала завдання", – сказав гравець криворізького колективу.

Зазначимо, що наразі у Твердохліба 11 забитих м'ячів в УПЛ, а лідирує в рейтингу Владислав Ванат – 15 результативних ударів.

За підсумками зустрічі Зоря розмістилась на восьмому місці, набравши 32 залікові бали, а Кривбас продовжує боротьбу за єврокубки – 6 позиція та 38 очок.

Раніше підсумки матчу підбив наставник луганського клубу Младен Бартулович.

Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ Єгор Твердохліб

Єгор Твердохліб

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