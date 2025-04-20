Закрив поразку від Бенавідеса: Гвоздик достроково завершив поєдинок з американцем

Ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) переміг американця Ентоні Голлавея (9-7-4, 7 КО).

Українець повністю контролював хід поєдинку. У третьому раунді він двічі відправляв суперника в нокдаун, після останнього рефері прийняв рішення зупинити бій.

🇺🇦GVOZDYK WINS BY STOPPAGE



Former WBC Light Heavyweight Champion Oleksandr Gvozdyk scores a Round 3 stoppage against Anthony Hollaway



Gvozdyk's first fight since losing to David Benavidez last year pic.twitter.com/z9Dl1BxUsd — Tokkerū (@ATokkers5) April 19, 2025

Гвоздик до цього свій останній бій провів у червні минулого року, коли зустрівся з американцем Давідом Бенавідесом. Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.

Раніше боксер заявив, що готовий змінити вагову категорію заради чемпіонського поєдинку.