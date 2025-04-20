Закрив поразку від Бенавідеса: Гвоздик достроково завершив поєдинок з американцем
Олександр Гвоздик
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Ексчемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО) переміг американця Ентоні Голлавея (9-7-4, 7 КО).
Українець повністю контролював хід поєдинку. У третьому раунді він двічі відправляв суперника в нокдаун, після останнього рефері прийняв рішення зупинити бій.
Гвоздик до цього свій останній бій провів у червні минулого року, коли зустрівся з американцем Давідом Бенавідесом. Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.
Раніше боксер заявив, що готовий змінити вагову категорію заради чемпіонського поєдинку.