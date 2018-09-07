Бій Ломаченка можуть перенести

Бій чемпіона світу WBA в легкій вазі Василя Ломаченка проти володаря титулу WBO в цьому ж дивізіоні Хосе Педрасою, запланований на 1 грудня, можуть перенести.

За словами промоутера українця Боба Арума, для ESPN, каналу, що транслює бої Ломаченка, буде зручно перенести поєдинок на іншу дату.

"Ще все може змінитися, але зараз бій призначено на 1 грудня. Однак, для телеканалу ESPN може бути зручно перенести поєдинок на 8 грудня в Нью-Йорк", — сказав промоутер.

Нагадаємо, право боксувати з українцем пуерториканець завоював у поєдинку проти мексиканського ветерана Реймундо Бельтрана.

Тим часом Ломаченко й Усик потрапили до десятки кращих боксерів світу.

Джерело - Xsport.