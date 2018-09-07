Мій профіль

Україна вирвала перемогу в першому турі Ліги Націй

Вчора 23:54 5269 2
Як Шевченко відвойовував українських вболівальників у поліції. ВІДЕО
Сьогодні 09:16 248
Українці заспівали славнозвісну пісню про Путіна перед грою з чехами. ВІДЕО
Сьогодні 08:10 1071
Коноплянка показав за рахунок чого збірна України перемогла чехів. ВІДЕО
Сьогодні 07:51 2190 1
Без комплексів: напівоголена дружина футболіста Динамо позує в Парижі. ФОТО
Сьогодні 07:16 1144
Футбол. Україна перемогла Чехію в Лізі Націй. ВІДЕООГЛЯД
Сьогодні 06:35 5731
Ястремська вийшла до чвертьфіналу турніру в США
Вчора 21:12 639 1
Блоги
Без комплексів: напівоголена дружина футболіста Динамо позує в Парижі. ФОТО
Без комплексів: напівоголена дружина футболіста Динамо позує в Парижі. ФОТО Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:16 1144
Матч століття: 20 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО
Матч століття: 20 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО Максим Буйдин
05.09.2018 19:30 3652
Найепічніша симуляція в історії футболу. ВІДЕО
Найепічніша симуляція в історії футболу. ВІДЕО Максим Буйдин
05.09.2018 19:00 1571
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:37 Теніс Кривдниця Цуренко зіграє у фіналі US Open. ВІДЕО 65
09:16 Футбол Як Шевченко відвойовував українських вболівальників у поліції. ВІДЕО 248
08:56 Бокс Бій Ломаченка можуть перенести 621
08:33 Теніс Лопатецька побореться за півфінал юнацького US Open 202
08:10 Футбол Українці заспівали славнозвісну пісню про Путіна перед грою з чехами. ВІДЕО 1071
07:51 Футбол Коноплянка показав за рахунок чого збірна України перемогла чехів. ВІДЕО 2190 1
07:16 Футбол Без комплексів: напівоголена дружина футболіста Динамо позує в Парижі. ФОТО 1144
06:35 Футбол Футбол. Україна перемогла Чехію в Лізі Націй. ВІДЕООГЛЯД 5731
00:05 Футбол Як Зінченко приніс збірній Україні перемогу над чехами. ВІДЕО 1986
6 Вересня 2018
23:54 Футбол Україна вирвала перемогу в першому турі Ліги Націй 5269 2
23:32 Єдиноборства МакГрегор може закінчити кар'єру після бою з Нурмагомедовим 345
23:18 Футбол Президент Шахтаря хоче придбати македонський клуб 1177
22:59 Футбол Україна відіграє гол у матчі проти Чехії. ВІДЕО 1948
22:33 Футбол Суд в Лозанні більше не розглядає справи у футболі 435
22:26 Футбол Чехія забила гол Україні вже на 4-ій хвилині. ВІДЕО 817
21:50 Футбол Ребров розповів чому очолив Ференцварош 691
21:38 Бокс Усик знову готовий битися в Москві 730
21:12 Теніс Ястремська вийшла до чвертьфіналу турніру в США 639 1
20:58 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 4984
20:54 Футбол Півзахисник Севільї зламав ногу на тренуванні 370
20:35 Футбол Чехія - Україна: стартові склади команд 1461
20:17 Футбол Хацкевич залишається в Динамо 1560
19:47 Баскетбол Михайлюк: Права на помилку в нас немає 417
19:17 Теніс Вільямс хоче ще дітей 355
18:56 Теніс Світоліна припинила співпрацю зі своїм тренером 896

Бій Ломаченка можуть перенести

Сьогодні 08:56 621 0
Бій Ломаченка можуть перенести

Бій чемпіона світу WBA в легкій вазі Василя Ломаченка проти володаря титулу WBO в цьому ж дивізіоні Хосе Педрасою, запланований на 1 грудня, можуть перенести.

За словами промоутера українця Боба Арума, для ESPN, каналу, що транслює бої Ломаченка, буде зручно перенести поєдинок на іншу дату.

"Ще все може змінитися, але зараз бій призначено на 1 грудня. Однак, для телеканалу ESPN може бути зручно перенести поєдинок на 8 грудня в Нью-Йорк", — сказав промоутер.

Нагадаємо, право боксувати з українцем пуерториканець завоював у поєдинку проти мексиканського ветерана Реймундо Бельтрана.

Тим часом Ломаченко й Усик потрапили до десятки кращих боксерів світу.

Джерело - Xsport.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()