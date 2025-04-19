Світоліна вийшла у фінал турніру в Руані

Еліна Світоліна (18) вийшла у фінал грунтового турніру серії WTA 250 у французькому Руані. У півфіналі перша ракетка України перемогла представницю Румунії Габріелу Русе (90).

Матч тривав 1 годину 2 хвилини і завершився з рахунком 6:0, 6:2 на користь українки.

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Open Capfinances Rouen Métropole – WTA 250

Руан, Франція, грунт (зал)

Призовий фонд: $275,094

Півфінал, 19 квітня

Еліна Світоліна (Україна) – Габріела Русе (Румунія) 6:0, 6:2

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Руані Світоліна обіграла швейцарку Жиль Тайхманн (96) – 6:4, 6:2. У другому раунді 30-річна українка розгромила співвітчизницю Ангеліну Калініну (65) з рахунком 6:4, 6:0, у чвертьфіналі здолала представницю Іспанії Джессіку Бузас Манейро (73).

У фіналі змагань у Франції Світоліна зіграє із сербкою Ольгою Данилович, яка здолала Сюзан Ламенс із Нідерландів.