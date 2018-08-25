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Вайлдер: Бій проти Ф'юрі виправдає очікування фанатів

Сьогодні 12:20 231 0
Вайлдер: Бій проти Ф'юрі виправдає очікування фанатів

Бій між Деонтеєм Вайлдером і Тайсоном Ф'юрі викличе великий інтерес у фанатів.

Про це розповів Вайлдер.

Слова американця призводить Las Vegas Review-Journal.

"Бій з Тайсоном Ф'юрі набагато більший, ніж поєдинок з Ентоні Джошуа. На даний момент це головний поєдинок у світі боксу. Більшого не передбачається. Ми два високих і незручних суперника. У одного - потужний нокаутуючий удар, другий володіє хорошою технікою і вміє боксувати. Нарешті я знайшов суперника, здатного продавати бій разом зі мною", - повідомив боксер.

"Джошуа міг заробити багато грошей, але занадто зазнався. В результаті Едді Гірн перехитрив сам себе", - наводить слова американця Las Vegas Review-Journal.

Нагадуємо, що Ф'юрі трохи не поцілував Вайлдера на ринзі.

Раніше повідомлялося, що Джошуа і Вайлдер не будуть битися в 2018 році.

Джерело - Las Vegas Review-Journal.

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