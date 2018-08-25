Вайлдер: Бій проти Ф'юрі виправдає очікування фанатів

Бій між Деонтеєм Вайлдером і Тайсоном Ф'юрі викличе великий інтерес у фанатів.

Про це розповів Вайлдер.

Слова американця призводить Las Vegas Review-Journal.

"Бій з Тайсоном Ф'юрі набагато більший, ніж поєдинок з Ентоні Джошуа. На даний момент це головний поєдинок у світі боксу. Більшого не передбачається. Ми два високих і незручних суперника. У одного - потужний нокаутуючий удар, другий володіє хорошою технікою і вміє боксувати. Нарешті я знайшов суперника, здатного продавати бій разом зі мною", - повідомив боксер.

"Джошуа міг заробити багато грошей, але занадто зазнався. В результаті Едді Гірн перехитрив сам себе", - наводить слова американця Las Vegas Review-Journal.