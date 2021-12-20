Як договірні матчі можуть призвести до занепаду італійського футболу

Італійський футбол знову під впливом "ставочної мафії"

Привіт народ, з вами BettMan.

У сучасному футболі головним джерелом доходу ліг та клубів є надходження від продажу телевізійних прав. На відміну від України, топові ліги Старого Світу продають свої права єдиним пулом (всі матчі всіх команд разом), бо разом ці права коштують значно дорожче.

Наприклад Англійська Прем’єр-Ліга останнього разу продала свої права на три роки за рекордну суму у 5,2 мільярди доларів. Це означає, що кожен з клубів АПЛ щороку наприкінці сезону отримує мінімум 100 мільйонів доларів. Навіть аутсайдери. Система розподілу прогресивна і враховує місце, яке клуб посів за підсумками чемпіонату, тож лідери отримують близько 200 мільйонів.

Як ви розумієте, такі надходження дозволяють клубами купляти якісних гравців на трансферному ринку, підсилюючи свій склад. Як наслідок, команди АПЛ показують більш якісний футбол, що підтвердили результати останньої єврокубкової кампанії. Виходить замкнуте коло: дорого продаєш якісний футбольний контент - отримуєш більше грошей. Маєш можливість інвестувати великі гроші у крутих гравців - знов отримаєш класний футбольний контент.

У 80-х і 90-х роках минулого сторіччя італійський футбол був на провідних ролях у світі. Найкрутіші легіонери грали саме там. Але сьогодні ситуація не така весела. У порівнянні з АПЛ, Серія А продала свої права на той же термін (три роки) значно дешевше - за 2,9 мільярди доларів. Переможцем тендеру виявився спортивний стрімінговий сервіс DAZN, який перебив пропозицію Sky Italia (2,65 мільйони доларів).

Але з середини літа в Італії набирає силу новий беттінговий скандал, кінці якого привели до колишньої зірки місцевої збірної і Серії А, Джузеппе Сіньйорі. Він був арештований разом із ще 15 колишніми гравцями, але потім його відпустили під домашній арешт.

Двоє інших гравців, Даніеле Корвіа з Лечче і Даніеле Куадріні з Сассуоло, повідомили суддів Риму в травні цього року, що отримали телефонні дзвінки, які, як вони стверджують, надійшли раптово, коли третя сторона намагалася обговорити з ними ставки і участь у матч-фіксінгу.

Одним зі свідків у новому скандалі є добре відома в Україні людина, яка певний час очолює комітет етики і чесної гри Української Асоціації Футболу. Це Франческо Барранка - адвокат австрійської букмекерської контори SkySport365, схожої на Newbettingsites.uk. Він повідомив суддів у Неаполі та Кремоні про незвичайні моделі ставок на понад 30 ігор у Серії А, Серії B та Lega Pro.

На цьому етапі слідства навіть прокурорам незрозуміло, на скільки матчів мала вплив “ставочна мафія”. Ухвала судді про санкціонування початкових арештів займала 611 сторінок і була заснована на прослуховуванні настільки великої кількості телефонних записів, що навіть через два тижні обвинувачення не встигло їх повністю вивчити.

Цілком вірогідно, що вся ця справа може призвести до довгострокового пониження акцій Серії А, бо серйозні компанії, купляючи ТБ-права, точно не розраховують бути пов'язаними зі скандалами в спорті номер один. Таким чином певна група людей, що займається кримінальними справами у футболі, цілком може вдарити по цілому сегменту ринку, що вплине на якість гри італійський команд, їх конкурентоспроможність на європейській арені та на заробітки всіх учасників процесу.

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