На кого ставити у 6-му турі групового турніру Ліги Чемпіонів

BettMan традиційно застерігає бути обережним на стадії вирішальних матчів для багатьох команд

Привіт народ, з вами BettMan.

Коли приходить час останнього туру головного клубного турніру континенту, треба насамперед дивитись на мотивацію команд. На цій стадії певна кількість провідних команд вже вирішила для себе питання потрапляння у ліго-чемпіонівську весну, або у плей-офф Ліги Європи. Та все одно залишилось кілька сильних клубів, які сьогодні і завтра будуть викладатися на максимум, аби вирішити свою подальшу долю у згаданих турнірах.

Пробіжусь по сьогоднішньому розкладу і спробую відділити ризиковані матчі, від потенційно безпечних.

Група А

ПСЖ - Брюгге

1 - 1.30 / X - 5.75 / 2 - 9.00 / 1X - 1.071 / 2X - 3.40

(1 - перемога господарів, Х - нічия, 2 - перемога гостей, 1Х - непрограш господарів, 2Х - непрограш гостей)

У парижан в цьому матчі взагалі немає турнірної мотивації: вони вже не зможуть опуститися нижче другого місця і водночас не мають шансів у разі перемоги стрибнути на першу сходинку. Брюгге, навпаки буде надмотивоване, щоб потрапити у весняну кампанію Ліги Європи. ПСЖ не треба нестися вперед, а от Брюгге має ризикувати і розкриватися. Раджу поставити на непрограш ПСЖ, кф = 1.071.



РБ Лейпциг - Манчестер Сіті

1 - 3.60 / X - 4.00 / 2 - 1.90 / 1X - 1.80 / 2X - 1.28

В цій парі така сама ситуація, як у Парижі. МанСіті гратиме за свій престиж та за призові. Але на відміну від ПСЖ, яке з великим відривом іде у чемпіонаті Франції на першому місці, “городяни” мають економити сили для боротьби в АПЛ, де головні події ще попереду. Лейпциг, в свою чергу, буде ризикувати і ця команда вміє забивати. Тому, я б оминав цю гру, з точки зору ризиків.

Група B

Мілан - Ліверпуль

1 - 1.95 / X - 4.00 / 2 - 3.40 / 1X - 1.30 / 2X - 1.80

Мілан має в цій грі ризикувати, аби потрапити до єврокубкової весни у Лізі Європи. Ліверпуль, хоча і не має турнірної мотивації, знаходиться зараз у чудовій формі і гравці навряд чи захочуть просто відбути номер на полі. До того ж ми знаємо, якими разючими можуть бути контратаки у виконанні Салаха та Сане. По цій грі я б рекомендував би глянути початок матчу і ставити у лайві на непрограш Лівера (кф = 1.80), якщо побачите, що мерсесайдці не збираються цю гру віддавати просто так.

Порто - Атлетіко Мадрид

1 - 2.62 / X - 3.30 / 2 - 2.70 / 1X - 1.44 / 2X - 1.44

Категорично погоджуся з букмекерами, що це буде матч між рівними суперниками і шанси на перемогу в них 50 на 50, що красномовно засвідчують коефіцієнти. Оминайте цю гру десятою дорогою. Ставити взагалі не раджу.

Група C





Аякс - Спортінг

1 - 1.36 / X - 5.25 / 2 - 8.00 / 1X - 1.10 / 2X - 3.00

Гра без турнірної мотивації для лідерів групи. Бони будуть намагатися зіграти у задоволення, але при цьому зберігаючи ресурси для внутрішніх першостей. Не наважуся поставити на щось, бо у обох команд високий атакувальних потенціал і трапитися може будь що. Навіть не дивлячись на гостьову перемогу голландців у їх минулій дуелі в Лісабоні з рахунком 5-1.

Боруссія Дортмунд - Бешикташ

1 - 1.20 / X - 7.00 / 2 - 13.00 / 1X - 1.04 / 2X - 4.33

Безпорадний Бешикташ проти Дортмунда, який, на мою думку, захоче наостанок гримнути дверима у цій вельми невдалій єврокубковій кампанії. Ставлю на перемогу Дортмунда (кф = 1.20).



Група D

Реал - Інтер

1 - 2.20 / X - 3.50 / 2 - 3.20 / 1X - 1.36 / 2X - 1.61

В цій грі зійдуться поточні гранди європейського футболу, які вже вирішили турнірні завдання. Кожна з команд буде намагатись перемогти заради престижу, але зробити це малою кровю. Впевнений, що і нічия цілком задовільнить обох наставників клубів. Тому цей матч з точки зору ставок, особисто я оминаю.

Шахтар - Шерифф

1 - 1.53 / X - 4.33 / 2 - 6.00 / 1X - 1.12 / 2X - 2.37

Вернидуб привезе свій сенсаційний Шериф до рідної України точно не для того, аби програвати. Тим більше що для нього це чергова можливість показати президентам Шахтаря та Динамо, що вони даремно ігнорують його персоналію у якості потенційного тренера. Ну і призові гроші для маленького клубу з Тирасполя теж є крутим мотиватором. Я готовий поставити на те, що Шерифф цю гру, як мінімум, не програє (кф = 2.37).

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