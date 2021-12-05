Як “Закони Мерфі” працюють у світі спортивних ставок

Світ беттінгу не є виключенням для "Законів Мерфі", які цинічно описують проблеми пересічних гравців

Привіт народ, з вами BettMan.

Три дні поспіль я грузив вас не дуже веселою тематикою про договірні матчі у спорті, які багатьом ставочникам, як кістка у горлі. Сьогодні в нас неділя і треба додати трохи позитиву й іронії у тему беттінгу.

Впевнений, всі ви чули про жартівливий філософський принцип, що зветься “Законом Мерфі”. Він говорить про те, що якщо якась халепа може трапитись, вона обов'язково трапиться. Тема “Закону Мерфі” та її саркастичний підтекст стали настільки популярними у західному суспільстсві, що люди почали придумувати індивідуальні жартівливі закони майже під кожний вид своєї діяльності. Звісно ж, беттінг, який розповсюджений у всьому світі, тем не залишився осторонь.

Зважаючи на те, що “Закони Мерфі” стосуються якоїсь халепи, не важко здогадатись, що саме вважають нею у беттінгу. Це тривіальний програш ставки. Думаю, закони, які я вам зараз викладу нижче, придумали гравці, які доволі багато програвали, але при цьому вони не втратили почуття гумору.

Отже... поїхали!

Програє та ставка, на яку поставлено найбільше.

Програє ставка, в якій ви впевнені найбільше.

Якщо ви обираєте одну ставку з двох, то обрана програє – інша неодмінно виявиться виграшною.

Якщо букмекер вирішить анулювати якусь ставку і повернути вам гроші, це відбудеться саме з тією ставкою, яка мала бути найприбутковішою.

Якщо ви бажаєте поставити на матч за хвилину до його початку, то сайт букмекера буде недоступний.

Якщо поставити все ж таки вдасться - ставка програє.

Верняк, на який поставлено останні гроші – програє.

Якщо ви дізналися про договорняк - його обов'язково знімуть з лінії.

Чим більша сума ставки, тим менша ймовірність того, що ставка пройде.

Фаворити виграють завжди, доки ви на них не поставите.

Команда, якій нічого не треба, виграє у тієї, для якої поразка смерті подібна.

Чемпіонат, який здається найпередбачуваним, перестане бути таким після першої ж ставки.

Обрана стратегія дає збій одразу після того, як ви закінчили тестування та стали ставити реальні гроші.

Статистика працює безвідмовно, аж доки не зробиш ставку відповідно до неї.

Щойно ви поділилися з кимось своїми успіхами у ставках, як одразу ж починаються програші.

Щойно ви починаєте “наздоганяти” якусь подію по системі “догону” – неодмінно потрапляєте у протилежну серію.

При використанні системи “догону” вам знадобиться на одну ітерацію більше, ніж може дозволити ваш банкролл.

Яку б систему ставок ви не використали, піде рівно на один матч більше, ніж потрібно.

Ще кілька законів стосуються окремо експресів. Тут я взагалі б назвав ці закони не жартівливими, а працюючими майже на всі 100 відсотків.

В експресі завжди “не доїжджає” подія з найменшим коефіцієнтом.

Остання подія, додана в експрес, стане причиною програшу.

Одна подія проставлена у кількох експресах - обов'язково програє.

Ну і про коефіцієнти… ну це прям з життя :-)

Коефіцієнт починає зростати відразу після того, як ви зробили ставку.

Якщо ви вирішили почекати, коли коефіцієнт підросте - він почне падати.

Якщо ставка з великим коефіцієнтом зіграє, то по ній оголосять повернення.

Як кажуть в народі: у кожному жарті лише доля жарту. Теж саме стосується всіх законів, що я перелічив вище. Бажаю ненудної неділі, фарту у ставках і хай “Закони Мерфі” обминають вас :-)

P.S. Є ще й “Абсолютний закон Мерфі” який звучить так: коли ви намагаєтесь показати людині, як працюють “Закони Мерфі”, вони перестають працювати :-)

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