Джерело - Чемпіон.
Норвежець Ветле-С'ястад Крістіансен здобув перемогу в масстарті у межах шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.
Україну представляв лише один біатлоніст - Артем Прима, який допустив 8 промахів на вогневих рубежах та фінішував останнім.
Кубок світу з біатлону-2023/24
Антгольц, Італія
21 січня
1. Ветле-С'ястад Крістіансен (0+1+0+0) 35:51,4
2. Йоханнес Дале-Шевдаль (0+0+1+1) +10,7
3. Вебйорн Соерум (0+0+0+1) +14,0
...
30. Артем Прима (2+3+2+1) +5:33,4
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