Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 листопада, на першому етапі Кубка світу у швецькому Естерсунді у чоловічій індивідуальній гонці українець Артем Тищенко здобув очки.
Кубок світу 2022/23
Естерсунд, Швеція
26 листопада
- 1. Роман Реєс (0+0+0+1) 51:27,2
- 2. Юстус Штрелов (0+1+0+0) +12,1
- 3. Йоганнес-Тінґнес Бо (1+0+0+1) +25,0
- ...
- 38. Артем Тищенко (0+0+0+1) +3:26,3
- 49. Тарас Лесюк (0+1+0+1) +4:17,4
- 52. Богдан Цимбал (0+1+0+0) +4:32,2
- 54. Денис Насико (2+0+0+0) +4:42,6
- 56. Антон Дудченко (2+0+0+1) +4:46,6
Раніше Ірина Петренко посіла 22-е місце у жіночій індивідуальній гонці.