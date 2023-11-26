Головне
Динамо впевнено переграло Рух у 15 турі УПЛ
Сьогодні 16:51 675
Гол Маліновського не допоміг Дженоа уникнути поразки: результати матчів Серії А
Сьогодні 20:58 732
Молодий нападник Манчестер Юнайтед забив, можливо, найкращий гол року
Сьогодні 20:25 505
Тищенко посів 38-е місце в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу
Сьогодні 17:38 332
Вітоцці виграла індивідуальну гонку в Естерсунді, українки за межами топ-20
Сьогодні 14:02 491
Тейлор перемогла Кемерон і стала абсолютною чемпіонкою у двох дивізіонах
Сьогодні 12:42 313
Шахтар - Антверпен: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:45 440
Бенавідес технічним нокаутом переміг Андраде в бою за титул тимчасового чемпіона WBC
Сьогодні 08:36 650
Арсенал із Зінченком переграв Брентфорд Ярмолюка, Ньюкасл розгромив Челсі з Мудриком: результати 13 туру АПЛ
Вчора 21:25 2193
Зоря знову поступилась Маккабі у Лізі конференцій
Вчора 19:25 844
Прямі трансляції

Чоловіча індивідуальна гонка в Естерсунді: огляд гонки

Сьогодні 21:20 223 0
Чоловіча індивідуальна гонка в Естерсунді: огляд гонки
#Антон Дудченко, #Артем Тищенко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 листопада, на першому етапі Кубка світу у швецькому Естерсунді у чоловічій індивідуальній гонці українець Артем Тищенко здобув очки.

Кубок світу 2022/23
Естерсунд, Швеція
26 листопада
  • 1. Роман Реєс (0+0+0+1) 51:27,2
  • 2. Юстус Штрелов (0+1+0+0) +12,1
  • 3. Йоганнес-Тінґнес Бо (1+0+0+1) +25,0
  • ...
  • 38. Артем Тищенко (0+0+0+1) +3:26,3
  • 49. Тарас Лесюк (0+1+0+1) +4:17,4
  • 52. Богдан Цимбал (0+1+0+0) +4:32,2
  • 54. Денис Насико (2+0+0+0) +4:42,6
  • 56. Антон Дудченко (2+0+0+1) +4:46,6

Раніше Ірина Петренко посіла 22-е місце у жіночій індивідуальній гонці.

Коментарі ()
Популярне зараз
Маліновський забив фантастичний гол у ворота Фрозіноне Маліновський забив фантастичний гол у ворота Фрозіноне 1251
Барселона зіграла внічию із Райо Вальєкано, Валенсія із Яремчуком розписала мирову із Сельтою: результати 14 туру Ла-Ліги Барселона зіграла внічию із Райо Вальєкано, Валенсія із Яремчуком розписала мирову із Сельтою: результати 14 туру Ла-Ліги 794
Динамо - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Динамо - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1109
Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу індивідуальну гонку в Естерсунді Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічу індивідуальну гонку в Естерсунді 2570
Сейв дня: Зінченко ефектно виніс м'яч із порожніх воріт, врятувавши Арсенал від пропущеного гола Сейв дня: Зінченко ефектно виніс м'яч із порожніх воріт, врятувавши Арсенал від пропущеного гола 5706
Відео дня: феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного голу Відео дня: феноменальний сейв Луніна врятував Реал від пропущеного голу 1187
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 17600 6
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31452
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 45981
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 29078
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 89498
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 61389