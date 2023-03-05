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Підручний: Сподіваюся, що зможу виступити на чемпіонаті України в Буковелі

Вчора 23:00 200 0
Український біатлоніст захворів на коронавірус
Підручний: Сподіваюся, що зможу виступити на чемпіонаті України в Буковелі
#Дмитро Підручний

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної України Дмитро Підручний має намір виступити на чемпіонаті України в Буковелі.

Про це він повідомив у своєму Інстаграмі.

"Набігався в цьому сезоні на Кубку світу. Як не коліно, так ковід. Отримав позитивний тест на коронавірус. На жаль, наступні етапи Кубка світу я пропущу. Сподіваюся, що зможу одужати і виступити на чемпіонаті України в Буковелі", - написав Підручний.

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Допис, поширений Dmytro Pidruchnyi (@dmytro.pidruchnyi)

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