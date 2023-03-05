Підручний: Сподіваюся, що зможу виступити на чемпіонаті України в Буковелі

Лідер збірної України Дмитро Підручний має намір виступити на чемпіонаті України в Буковелі.

Про це він повідомив у своєму Інстаграмі.

"Набігався в цьому сезоні на Кубку світу. Як не коліно, так ковід. Отримав позитивний тест на коронавірус. На жаль, наступні етапи Кубка світу я пропущу. Сподіваюся, що зможу одужати і виступити на чемпіонаті України в Буковелі", - написав Підручний.