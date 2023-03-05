Підручний: Сподіваюся, що зможу виступити на чемпіонаті України в Буковелі

Джерело - Чемпіон.
Лідер збірної України Дмитро Підручний має намір виступити на чемпіонаті України в Буковелі.
Про це він повідомив у своєму Інстаграмі.
"Набігався в цьому сезоні на Кубку світу. Як не коліно, так ковід. Отримав позитивний тест на коронавірус. На жаль, наступні етапи Кубка світу я пропущу. Сподіваюся, що зможу одужати і виступити на чемпіонаті України в Буковелі", - написав Підручний.
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