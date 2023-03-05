Україна в 6-ці найкращих у одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка світу у Нове-Место

Джерело - Чемпіон.
Збірна Норвегії виграла одиночну змішану естафету в межах 7-го етапу Кубка світу у чеському Нове Место.
Другою та третьою в естафеті фінішували збірні Швейцарії та Латвії.
Збірна України (Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал) фінішувала шостою.
Кубок світу 2022/23
Нове Место, Чехія
Одиночна змішана естафета
5 березня
- 1. Норвегія - 36,40,5 (0+7)
- 2. Швейцарія - 17,6 (0+10)
- 3. Латвія - 29,5 (0+9)
- 4. Франція - 45,1 (1+11)
- 5. Австрія - 51,4 (1+10)
- 6. Україна - 52,6 (1+8)
Нагадаємо, збірна України потрапила до десятки найкращих у змішаній естафеті.