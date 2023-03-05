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Україна в 6-ці найкращих у одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка світу у Нове-Место

Сьогодні 16:59 128 0
Збірна Норвегії виграла одиночну змішану естафету
Україна в 6-ці найкращих у одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка світу у Нове-Место
#Анастасія Меркушина, #Богдан Цимбал

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії виграла одиночну змішану естафету в межах 7-го етапу Кубка світу у чеському Нове Место.

Другою та третьою в естафеті фінішували збірні Швейцарії та Латвії.

Збірна України (Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал) фінішувала шостою.

Кубок світу 2022/23
Нове Место, Чехія
Одиночна змішана естафета
5 березня
  • 1. Норвегія - 36,40,5 (0+7)
  • 2. Швейцарія - 17,6 (0+10)
  • 3. Латвія - 29,5 (0+9)
  • 4. Франція - 45,1 (1+11)
  • 5. Австрія - 51,4 (1+10)
  • 6. Україна - 52,6 (1+8)

Нагадаємо, збірна України потрапила до десятки найкращих у змішаній естафеті.

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