Україна в 6-ці найкращих у одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка світу у Нове-Место

Збірна Норвегії виграла одиночну змішану естафету

Джерело - Чемпіон.

Збірна Норвегії виграла одиночну змішану естафету в межах 7-го етапу Кубка світу у чеському Нове Место.

Другою та третьою в естафеті фінішували збірні Швейцарії та Латвії.

Збірна України (Анастасія Меркушина та Богдан Цимбал) фінішувала шостою.

Кубок світу 2022/23

Нове Место, Чехія

Одиночна змішана естафета

5 березня

1. Норвегія - 36,40,5 (0+7)

2. Швейцарія - 17,6 (0+10)

3. Латвія - 29,5 (0+9)

4. Франція - 45,1 (1+11)

5. Австрія - 51,4 (1+10)

6. Україна - 52,6 (1+8)

Нагадаємо, збірна України потрапила до десятки найкращих у змішаній естафеті.