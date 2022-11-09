Колишня біатлоністка збірної України може стати громадянкою росії

Бех у серпні була включена до складу збірної Московської області

Джерело - ТАСС.

Колишня біатлоністка збірної України Катерина Бех отримала посвідку на проживання в росії.

Про це повідомляє ТАСС.

Протягом трьох місяців вона може стати громадянкою рф.

Бех у серпні була включена до складу збірної Московської області, у вересні вона виступила на другому етапі Кубка Співдружності в Раубічах та на літньому чемпіонаті росії.

З 2018 по 2022 рік Бех виступала за збірну України.

Після повномасштабного вторгнення біатлоністка покинула Україну та виїхала до росії.

Раніше Бех похизувалася фото у формі збірної Росії.