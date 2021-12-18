Насико - у ТОП-30 спринту на Кубку IBU

Віталій Труш фінішував 37-м

Джерело - Чемпіон.

Відбулася спринтерська гонка серед чоловіків на етапі Кубка IBU з біатлону в австрійському Обертілліасі.

Україну в цій гонці представляли Денис Насико, Віталій Труш, Андрій Орлик, Олексендр Пономаренко, Андрій Доценко та Руслан Бригадир.

Найкращим серед українців став Денис Насико, який фінішував 22-м з двома колами штрафу.

Кубок IBU

Обертілліах, Австрія

Спринт, Чоловіки

18 грудня