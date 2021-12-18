Миколенко став гравцем Евертона - журналіст
Вчора 15:39 1254
Рома розгромила Аталанту з Маліновським. Результати 18 туру Серії А
Сьогодні 17:54 165
Українці фінішували за межами залікової зони в перс'юті на Кубку світу
Сьогодні 16:40 208
ТаТоТаке відкриває інтернет-магазин з дотепними принтами про український футбол
Сьогодні 14:56 879 1
Організація ITIA завдала удару по мароканському чоловічому тенісу
Сьогодні 14:54 187
Блашко - у ТОП-20 гонки переслідування Кубка світу в Ансі
Сьогодні 14:51 297
Денис Берінчик - Іса Чанієв: Де дивитися онлайн бій за титул WBO International
Сьогодні 12:17 1387
Збірна України програла Франції на турнірі у Польщі
Сьогодні 00:13 1097
Хто на думку букмекерів стане переможцем Ліги Чемпіонів сезону 2021/22
Вчора 23:45 528
Федерація боксу України сфальсифікувала вибори президента
Вчора 22:16 1622
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Насико - у ТОП-30 спринту на Кубку IBU

Сьогодні 17:49 107 0
Віталій Труш фінішував 37-м
Насико - у ТОП-30 спринту на Кубку IBU
#Кубок IBU, #Насико

Джерело - Чемпіон.

Відбулася спринтерська гонка серед чоловіків на етапі Кубка IBU з біатлону в австрійському Обертілліасі.

Україну в цій гонці представляли Денис Насико, Віталій Труш, Андрій Орлик, Олексендр Пономаренко, Андрій Доценко та Руслан Бригадир.

Найкращим серед українців став Денис Насико, який фінішував 22-м з двома колами штрафу.

Кубок IBU
Обертілліах, Австрія
Спринт, Чоловіки
18 грудня
1. Хавард Богетвейт  (0+1)  23:37,0
2. Ерленн Бьонтегор  (0+2)  +17,2
3. Максим Цвєтков  (0+1)  +17,3
...
22. Денис Насико  (1+1)  +1:22,5
37. Віталій Труш  (1+1)  +1:48,9
45. Андрій Орлик  (1+0)  +2:00,4
58. Олександр Пономаренко  (1+0)  +2:28,1
75. Андрій Доценко  (2+2)  +2:58,9
86. Руслан Бригадир  (1+2)  +3:30,7
Коментарі ()