Насико - у ТОП-30 спринту на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
Відбулася спринтерська гонка серед чоловіків на етапі Кубка IBU з біатлону в австрійському Обертілліасі.
Україну в цій гонці представляли Денис Насико, Віталій Труш, Андрій Орлик, Олексендр Пономаренко, Андрій Доценко та Руслан Бригадир.
Найкращим серед українців став Денис Насико, який фінішував 22-м з двома колами штрафу.
Кубок IBU
Обертілліах, Австрія
Спринт, Чоловіки
18 грудня
1. Хавард Богетвейт (0+1) 23:37,0
2. Ерленн Бьонтегор (0+2) +17,2
3. Максим Цвєтков (0+1) +17,3
...
22. Денис Насико (1+1) +1:22,5
37. Віталій Труш (1+1) +1:48,9
45. Андрій Орлик (1+0) +2:00,4
58. Олександр Пономаренко (1+0) +2:28,1
75. Андрій Доценко (2+2) +2:58,9
86. Руслан Бригадир (1+2) +3:30,7