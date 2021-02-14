ЧС-2021. Жінки. Гонка переслідування 10 км: Як це було

Текстова трансляція гонки на чемпіонаті світу 2021

Джерело - Чемпіон.

На цьому ми завершуємо трансляцію. Проте чемпіонат світу ще не закінчується. Вже у вівторок відбудеться жіноча індивідуальна гонка. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн індивідуалки.

Підсумок жіночої індивідуальної гонки на чемпіонаті світу:

1. Тіріль Екхофф (1+0+1+0) 30:38,1

2. Ліза Тереза Гаузер (1+0+0+0) +17,3

3. Анаїс Шевальє-Буше (0+1+0+1) +33,0

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7. Олена Підгрушна (0+0+0+) +1:13,9

24. Дар'я Блашко (2+1+0+0) +2:59,2

25. Юлія Джима (0+1+2+0) +2:59,4

DNF Валентина Семеренко (4+1...)

Дар'я Блашко та Юлія Джима фінішували поруч - 24-е та 25-е місце відповідно!

Валентина Семеренко, до речі, перед третім колом зійшла.

Олена Підгрушна вирвала 7-е місце!

Ліза Тереза Гаузер друга! Шевальє здобуває бронзу!

Тіріль Екхофф здобуває золото персьют на чемпіонаті світу!

Боротьби за медалі все ж не буде. На позначці 9.1 км Екхофф перша, Гаузер друга з перевагю в 9 секунд, а третя Шевальє. Відставання Вірер складає 15 секунд.

Підгрушна пройшла Ройселанд на позначці 8.8км. Попереду у 3 секундах Деніс Германн!

Блашко на виході зі стрільбища 25-а, Джима посідає 29-у позицію.

Джима також закрила усі мішені!

Чисто відстрілалася і Дар'я Блашко. Покращить вона свої позиції!

Знову чисто відсрілялася Підгрушна! Вийшла вона 9-ю зі стрільбища.

Шевальє, Гаузер та Вірер поборються за медалі!

Германн та Рейселанд по дві хиби зробили!

Чисто відстрілялася Екхофф! Золото для норвежки. Шевальє одного разу промахнулася.

Трохи Екхофф відірвалася від Шевальє перед останньою стрільбою.

Продовжує Підгрушна триматися у ТОП-10, але багато українка програє ходом.

27-ю вийшла Блашко після 3 вогневого рубежу. Джима 35-а.

Блашко відстрілялася на 0!

Джима ще два промахи зробила!

Знову усі мішені закрила Підгрушна! 10-ю вона вийшла зі стрільбища.

Разом Шевальє та Екхофф вийшли з вогневого рубежу.

Чисто стріляє француженка! Ройселанд одного разу промахнулася.

Одного разу промахнулася норвежка. Шанс для Шевальє та Ройселанд!

Екхофф має комфортну перевагу над переслідувачами перед стрільбою.

Семеренко одну мішень не закрила на другому вогневому рубежі.

Джима наразі 26-а, Блашко - 32-а.

Блашко ще раз промазала на лежці.

Джима одну хибу зробила!

12-ю вийшла українка з вогневого рубежу.

Олена Підгрушна другий 0 робить у цій гонці!

Ройселанд та Пройсс чисто відстрілялися. Позаду Шевальє вони йдуть.

Останнім пострілом промахнулася Шевальє! Екхофф стріляє чисто і виходить на перше місце!

Скорочує Екхофф відставання від Шевальє. На підході до другої лежки вже 11.6 секунд різниця між біатлоністками.

Підгрушна зараз йде у щільній групі позаду Лізи Терези Гаузер.

Семеренко на останньому місці після першої стрільби!

Валентина Семеренко аж 4 промахи допустила!

Юлія Джима також на 0 відстрілялася. 30-а українка на виході зі стрільбища.

Олена Підгрушна тим часом 8-ю вийшла з вогневого рубежу. 1 хвилина і 6 секунд відставання в українки!

Дар'я Блашко на жаль двічі схибила.

Підгрушна чисто відстрілялася!

Одного разу схибила Екхофф. Сола промазала двічі. Шевальє відстрілялася чисто і наразі француженка лідирує у гонці!

Тіріль Екхофф розпочала першу стрільбу!

Джима на позначці 0.8 км 38-а. Валентина Семеренко зараз 50-а.

Олена Підгрушна зараз самостійно працює. Попереду у 11 секундах Еберг, а позаду Фіалкова очолює велику групу, де біжить і Дар'я Блашко.

Останньою з українок на трасу вийшла Валентина Семеренко.

Юлія Джима також розпочала свій персьют.

Олена Підгрушна та Дар'я Блашко вийшли на старт!

Тіріль Екхофф розпочала жіночу гонку переслідування!

Сьогодні Артем Прима посів 8-е місце в чоловічому персьюті.

Варто зазначити, що у Олени Підгрушної буде відставання від лідера 1 хвилина і 5 секунд, Дар'я Блашко розпочне свою гонку через 1 хвилину і 12 секунд після Екхофф. Юлія Джима має відставання 1:58. Валентина Семеренко побіжить лише після 2 хвилин та 25 секунд після переможця спринту.

Україну в цій гонці представлять - Олена Підгрушна(11), Дар'я Блашко(14), Юлія Джима(39) та Валентина Семеренко(50).

У неділю, 14 лютого, відбудеться жіноча гонка переслідування на чемпіонаті світу. Початок гонки о 16:30 за київським часом. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція старту світової першості, яка розпочнеться за 15 хвилин до старту. Також на нашому сайті пряма трансляція персьюту.

Поклюка-2021. Розклад і результати чемпіонату світу з біатлону