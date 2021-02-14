Прима у ТОП-10 гонки переслідування на чемпіонаті світу

Богдан Цибмал потрапив до ТОП-20

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу у словенській Поклюці відбулася чоловіча гонка переслідування.

Збірна України бігла гонку у складі: Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал

Найкращими з українців став Артем Прима, який прийшов на фініш 8-м, а Богда Цимбал потрапив до ТОП-20.

Лідер збірної Дмитро Підручний провалив персьют, фінішувавши 28-м.

Перемогу здобув француз Емільєн Жаклен. Друге місце вирвав шведський спортсмен Себастьян Самуельссон. Трійку замкнув норвезький біатлоніст Йоганнес Бо.

Чемпіонат світу

Поклюка, Словенія

Гонка переслідування, Чоловіки

14 лютого