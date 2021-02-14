Прима у ТОП-10 гонки переслідування на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
На чемпіонаті світу у словенській Поклюці відбулася чоловіча гонка переслідування.
Збірна України бігла гонку у складі: Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал
Найкращими з українців став Артем Прима, який прийшов на фініш 8-м, а Богда Цимбал потрапив до ТОП-20.
Лідер збірної Дмитро Підручний провалив персьют, фінішувавши 28-м.
Перемогу здобув француз Емільєн Жаклен. Друге місце вирвав шведський спортсмен Себастьян Самуельссон. Трійку замкнув норвезький біатлоніст Йоганнес Бо.
Чемпіонат світу
Поклюка, Словенія
Гонка переслідування, Чоловіки
14 лютого
1. Емільєн Жаклен (0+0+0+0) 31:22,1
2. Себастьян Самуельссон (0+0+0+0) +7,3
3. Йоганнес Бо (0+1+1+0) +8,1
...
8. Артем Прима (0+1+2+0) +2:00,6
18. Богдан Цимбал (1+0+0+0) +2:49,3
28. Дмитро Підручний (2+0+3+1) +3:25,2
Раніше Підгрушна та Блашко у ТОП-15 спринту на чемпіонаті світу.